https://ria.ru/20240514/bortnikov-1945530929.html

Биография Александра Бортникова

Биография Александра Бортникова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Александра Бортникова

Александр Васильевич Бортников родился 15 ноября 1951 года в городе Молотов Молотовской области (ныне – Пермь, Пермский край). РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:41

2024-05-14T21:41

2024-05-14T22:24

справки

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет по противодействию коррупции

снг

политика

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Александр Васильевич Бортников родился 15 ноября 1951 года в городе Молотов Молотовской области (ныне – Пермь, Пермский край).В 1973 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I).Работал по специальности на предприятиях города Гатчины Ленинградской области.С 1975 года – в органах государственной безопасности. Проходил службу на должностях оперативного и руководящего состава в контрразведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области.С 2003 года – начальник УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.С февраля 2004 года – заместитель директора - руководитель департамента экономической безопасности ФСБ России, с июля 2004 года – руководитель службы экономической безопасности ФСБ России.12 мая 2008 года указом президента Российской Федерации назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации.Председатель Национального антитеррористического комитета.Постоянный член Совета Безопасности при президенте Российской Федерации.Член Совета по противодействию коррупции при президенте РФ, Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ.Многократно руководил и лично участвовал в различных оперативных-боевых и разведывательно-поисковых мероприятиях, а также войсковых и специальных операциях.Генерал армии (2006).Герой России. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".Награжден также орденами "За военные заслуги", Почета, Дружбы и Александра Невского, медалями. Имеет награды ряда зарубежных стран.Лауреат премии правительства России.Заслуженный сотрудник органов безопасности РФ.Женат, есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет по противодействию коррупции, снг, политика