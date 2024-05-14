https://ria.ru/20240514/bespilotniki-1945918861.html
Кочнев рассказал, как ФСО противодействует вражеским беспилотникам
Кочнев рассказал, как ФСО противодействует вражеским беспилотникам - РИА Новости, 14.05.2024
Кочнев рассказал, как ФСО противодействует вражеским беспилотникам
ФСО России приступила к испытанию новых систем подавления беспилотников, заявил кандидат на пост директора службы Дмитрий Кочнев. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:15
2024-05-14T16:15
2024-05-14T16:45
безопасность
россия
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ФСО России приступила к испытанию новых систем подавления беспилотников, заявил кандидат на пост директора службы Дмитрий Кочнев."Сегодня ФСО России совместно с научно-исследовательскими институтами уже приступило к тестированию и практическому применению новейших систем подавления и уничтожения БПЛА", - сказал Кочнев в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Он подчеркнул, что спецслужба уделяет противодействию беспилотникам особое внимание в учебной работе наряду с противодействием беспилотным летательным аппаратам и инженерно-саперным делом."В результате проводимой работы в органах государственной охраны созданы специализированные подразделения по противодействию БПЛА. Совместно с научно-исследовательскими институтами проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и взяты на вооружение различные комплексы обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сказал Кочнев.Он также отметил рост числа случаев незаконного использования беспилотников. "По мере развития беспилотных технологий, их удешевления и доступности растет количество их незаконного применения. Начиная с 2017 года ФСО России в окружении охраняемых объектов ежегодно регистрирует более 300 случаев их использования в различных целях" , - заявил кандидат на пост директора спецслужбы. Он подчеркнул, что ФСО постоянно изучает методики в применении беспилотников, которые использует противник.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, федеральная служба охраны рф (фсо россии)
Безопасность, Россия, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)
Кочнев рассказал, как ФСО противодействует вражеским беспилотникам
Кочнев: ФСО испытывает новые системы для подавления беспилотников
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ФСО России приступила к испытанию новых систем подавления беспилотников, заявил кандидат на пост директора службы Дмитрий Кочнев.
"Сегодня ФСО России совместно с научно-исследовательскими институтами уже приступило к тестированию и практическому применению новейших систем подавления и уничтожения БПЛА", - сказал Кочнев в ходе пленарного заседания Совета Федерации
. Он подчеркнул, что спецслужба уделяет противодействию беспилотникам особое внимание в учебной работе наряду с противодействием беспилотным летательным аппаратам и инженерно-саперным делом.
"В результате проводимой работы в органах государственной охраны созданы специализированные подразделения по противодействию БПЛА. Совместно с научно-исследовательскими институтами проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и взяты на вооружение различные комплексы обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сказал Кочнев.
Он также отметил рост числа случаев незаконного использования беспилотников. "По мере развития беспилотных технологий, их удешевления и доступности растет количество их незаконного применения. Начиная с 2017 года ФСО России в окружении охраняемых объектов ежегодно регистрирует более 300 случаев их использования в различных целях" , - заявил кандидат на пост директора спецслужбы. Он подчеркнул, что ФСО постоянно изучает методики в применении беспилотников, которые использует противник.