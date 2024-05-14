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Белоусов оценил вклад Шойгу в развитие системы Вооруженных сил - РИА Новости, 14.05.2024
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14:50 14.05.2024 (обновлено: 15:28 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belousov-1945883136.html
Белоусов оценил вклад Шойгу в развитие системы Вооруженных сил
Белоусов оценил вклад Шойгу в развитие системы Вооруженных сил - РИА Новости, 14.05.2024
Белоусов оценил вклад Шойгу в развитие системы Вооруженных сил
Под руководством Сергея Шойгу была создана современная система Вооруженных сил, заявил входе консультаций в Совете Федерации кандидат в министры обороны РФ... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:50
2024-05-14T15:28
андрей белоусов
россия
владимир путин
совет федерации рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Под руководством Сергея Шойгу была создана современная система Вооруженных сил, заявил входе консультаций в Совете Федерации кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов."Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач", - сказал Белоусов.Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.
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андрей белоусов, россия, владимир путин, совет федерации рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Андрей Белоусов, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов оценил вклад Шойгу в развитие системы Вооруженных сил

Белоусов: под руководством Шойгу была создана современная система ВС

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности
Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Под руководством Сергея Шойгу была создана современная система Вооруженных сил, заявил входе консультаций в Совете Федерации кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач", - сказал Белоусов.
Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.
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Андрей БелоусовРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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