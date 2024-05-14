https://ria.ru/20240514/belousov-1945883136.html

Белоусов оценил вклад Шойгу в развитие системы Вооруженных сил

Белоусов оценил вклад Шойгу в развитие системы Вооруженных сил - РИА Новости, 14.05.2024

Белоусов оценил вклад Шойгу в развитие системы Вооруженных сил

Под руководством Сергея Шойгу была создана современная система Вооруженных сил, заявил входе консультаций в Совете Федерации кандидат в министры обороны РФ... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:50

2024-05-14T14:50

2024-05-14T15:28

андрей белоусов

россия

владимир путин

совет федерации рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Под руководством Сергея Шойгу была создана современная система Вооруженных сил, заявил входе консультаций в Совете Федерации кандидат в министры обороны РФ Андрей Белоусов."Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач", - сказал Белоусов.Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945351103.html

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2024

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андрей белоусов, россия, владимир путин, совет федерации рф, министерство обороны рф (минобороны рф)