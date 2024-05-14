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Нужно отрабатывать новые методы боевых действий, заявил Белоусов - РИА Новости, 14.05.2024
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14:36 14.05.2024 (обновлено: 14:48 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/belousov-1945877985.html
Нужно отрабатывать новые методы боевых действий, заявил Белоусов
Нужно отрабатывать новые методы боевых действий, заявил Белоусов - РИА Новости, 14.05.2024
Нужно отрабатывать новые методы боевых действий, заявил Белоусов
ВСУ быстро учатся, нужно упреждать их в сфере применения технологий и отрабатывать новые методы боевых действий, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:36
2024-05-14T14:48
вооруженные силы украины
безопасность
россия
андрей белоусов
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ быстро учатся, нужно упреждать их в сфере применения технологий и отрабатывать новые методы боевых действий, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов."Противник быстро учится, ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно. Нам нужно не просто учиться следовать, нужно упреждать противника... нужно обобщать опыт применения новых технологий, отрабатывать новые методы ведения боевых действий", - сказал Белоусов в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, андрей белоусов, совет федерации рф
Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Совет Федерации РФ
Нужно отрабатывать новые методы боевых действий, заявил Белоусов

Белоусов: нужно упреждать ВСУ, нужно отрабатывать новые методы боевых действий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ быстро учатся, нужно упреждать их в сфере применения технологий и отрабатывать новые методы боевых действий, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов.
«
"Противник быстро учится, ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно. Нам нужно не просто учиться следовать, нужно упреждать противника... нужно обобщать опыт применения новых технологий, отрабатывать новые методы ведения боевых действий", - сказал Белоусов в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Белоусов прокомментировал свое выдвижение на пост министра обороны
Вчера, 14:46
 
Вооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияАндрей БелоусовСовет Федерации РФ
 
 
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