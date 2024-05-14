https://ria.ru/20240514/belousov-1945877985.html
Нужно отрабатывать новые методы боевых действий, заявил Белоусов
Нужно отрабатывать новые методы боевых действий, заявил Белоусов - РИА Новости, 14.05.2024
Нужно отрабатывать новые методы боевых действий, заявил Белоусов
ВСУ быстро учатся, нужно упреждать их в сфере применения технологий и отрабатывать новые методы боевых действий, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:36
2024-05-14T14:36
2024-05-14T14:48
вооруженные силы украины
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ быстро учатся, нужно упреждать их в сфере применения технологий и отрабатывать новые методы боевых действий, заявил кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов."Противник быстро учится, ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно. Нам нужно не просто учиться следовать, нужно упреждать противника... нужно обобщать опыт применения новых технологий, отрабатывать новые методы ведения боевых действий", - сказал Белоусов в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945881239.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, андрей белоусов, совет федерации рф
Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Совет Федерации РФ
Нужно отрабатывать новые методы боевых действий, заявил Белоусов
Белоусов: нужно упреждать ВСУ, нужно отрабатывать новые методы боевых действий