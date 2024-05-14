https://ria.ru/20240514/belousov-1945838345.html

Китайские эксперты прокомментировали назначение Белоусова главой Минобороны

Китайские эксперты прокомментировали назначение Белоусова главой Минобороны - РИА Новости, 14.05.2024

Китайские эксперты прокомментировали назначение Белоусова главой Минобороны

Решение о назначении Андрея Белоусова на пост главы министерства обороны РФ доказывает, что Россия готовится "вести долгую игру" на Украине, его экономический... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:48

2024-05-14T12:48

2024-05-14T12:48

россия

украина

китай

андрей белоусов

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Решение о назначении Андрея Белоусова на пост главы министерства обороны РФ доказывает, что Россия готовится "вести долгую игру" на Украине, его экономический опыт призван обеспечить удовлетворение дорогостоящих военных потребностей и гарантировать, что СВО не повлияет на экономическое развитие, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на экспертов. Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности. Как отметил преподаватель центра КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн, "Белоусов не имеет военного прошлого, и назначение его новым главой минобороны направлено на то, чтобы использовать его экономические знания и опыт для обеспечения удовлетворения дорогостоящих военных потребностей, а также гарантировать, что военная операция на Украине не повлияет на экономическое развитие". "Решение о назначении Белоусова доказывает, что Россия готовится "вести долгую игру" на Украине", - отметил он. По его словам, "России необходимо использовать ограниченные экономические ресурсы для оплаты военной операции, которая неизвестно, когда закончится, и, похоже, в Кремле считают, что конфликт вряд ли завершится в этом году". В свою очередь младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь отметил, что на данном этапе Россия осознала, что не может полагаться исключительно на военные средства для решения проблемы с Украиной, но также нуждается в обеспечении устойчивого развития и стабильности внутри общества. В то же время опрошенные газетой эксперты полагают, что Белоусов также является одним из высокопоставленных российских чиновников, которые помогли России успешно преодолеть трудности, возникшие в результате западных санкций, и обеспечить экономический рост страны с момента начала украинского конфликта, и это также одна из причин, почему он был выбран на ключевую должность министра обороны. Китайские аналитики не считают, что смена главы минобороны РФ повлияет на военную операцию на Украине, так как структура командования российскими военными силами не была затронута, а Шойгу продолжит играть ключевую роль в сфере национальной безопасности и останется рядом с высшим руководством России.

https://ria.ru/20240514/reaktsiya-1945760303.html

https://ria.ru/20240513/belousov-1945730304.html

https://ria.ru/20240513/belousov-1945476936.html

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россия, украина, китай, андрей белоусов, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)