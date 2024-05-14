Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали сына женщины, тело которой нашли в Шушарах - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 14.05.2024 (обновлено: 19:43 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/arest-1945986594.html
В Петербурге арестовали сына женщины, тело которой нашли в Шушарах
В Петербурге арестовали сына женщины, тело которой нашли в Шушарах - РИА Новости, 14.05.2024
В Петербурге арестовали сына женщины, тело которой нашли в Шушарах
Сын женщины, останки которой обнаружили в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, заключен в СИЗО на 2 месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов города в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:38
2024-05-14T19:43
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945986973_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_c41f580b7ce8c45d6bbd32f9968e3fc1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Сын женщины, останки которой обнаружили в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, заключен в СИЗО на 2 месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов города в телеграм-канале. "Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Татаренко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ", - говорится в сообщении. Ранее в оперативных службах РИА Новости сообщали, что правоохранители, получившие сообщение об обнаружении в Шушарах человеческих останков, нашли в двух мусорных пакетах в поле между между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином тело женщины. По подозрению в убийстве был задержан сын женщины, сообщало ГСУСК РФ по Петербургу. Основанием для его задержания послужило то, что в его квартире были обнаружены следы преступления. "Следователь пояснил, что причина смерти не установлена, но при осмотре частей тела на голове была обнаружена тупая травма. А в области шеи - колото-резаное ранение. Следователь дополнил, что с большей долей вероятности, смерть наступила именно от отделения головы от тела", - сообщает подробности пресс-служба судов. По данным пресс-службы, обвиняемый на процессе не проронил ни слова.
https://ria.ru/20240424/luk-1942123655.html
https://ria.ru/20240409/pena-1938806269.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945986973_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5ce5d6afddb75964f09d2c2c21eb9fff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали сына женщины, тело которой нашли в Шушарах

Сына женщины, останки которой нашли в Шушарах, заключили в СИЗО на два месяца

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramНиколай Татаренко, обвиняемый в убийстве матери в поселке Шушары
Николай Татаренко, обвиняемый в убийстве матери в поселке Шушары - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Николай Татаренко, обвиняемый в убийстве матери в поселке Шушары
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Сын женщины, останки которой обнаружили в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, заключен в СИЗО на 2 месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов города в телеграм-канале.
"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Татаренко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Нижегородец выстрелил в мать из лука за предложение найти работу
24 апреля, 18:40
Ранее в оперативных службах РИА Новости сообщали, что правоохранители, получившие сообщение об обнаружении в Шушарах человеческих останков, нашли в двух мусорных пакетах в поле между между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином тело женщины. По подозрению в убийстве был задержан сын женщины, сообщало ГСУСК РФ по Петербургу. Основанием для его задержания послужило то, что в его квартире были обнаружены следы преступления.
«
"Следователь пояснил, что причина смерти не установлена, но при осмотре частей тела на голове была обнаружена тупая травма. А в области шеи - колото-резаное ранение. Следователь дополнил, что с большей долей вероятности, смерть наступила именно от отделения головы от тела", - сообщает подробности пресс-служба судов.
По данным пресс-службы, обвиняемый на процессе не проронил ни слова.
Сотрудник СК РФ на месте преступления в подвале на Таганской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в легких
9 апреля, 12:44
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала