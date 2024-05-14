В Петербурге арестовали сына женщины, тело которой нашли в Шушарах
Сына женщины, останки которой нашли в Шушарах, заключили в СИЗО на два месяца
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramНиколай Татаренко, обвиняемый в убийстве матери в поселке Шушары
Николай Татаренко, обвиняемый в убийстве матери в поселке Шушары
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Сын женщины, останки которой обнаружили в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, заключен в СИЗО на 2 месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов города в телеграм-канале.
"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Татаренко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ", - говорится в сообщении.
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Ранее в оперативных службах РИА Новости сообщали, что правоохранители, получившие сообщение об обнаружении в Шушарах человеческих останков, нашли в двух мусорных пакетах в поле между между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином тело женщины. По подозрению в убийстве был задержан сын женщины, сообщало ГСУСК РФ по Петербургу. Основанием для его задержания послужило то, что в его квартире были обнаружены следы преступления.
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"Следователь пояснил, что причина смерти не установлена, но при осмотре частей тела на голове была обнаружена тупая травма. А в области шеи - колото-резаное ранение. Следователь дополнил, что с большей долей вероятности, смерть наступила именно от отделения головы от тела", - сообщает подробности пресс-служба судов.
По данным пресс-службы, обвиняемый на процессе не проронил ни слова.
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