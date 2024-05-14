https://ria.ru/20240514/arest-1945986594.html

В Петербурге арестовали сына женщины, тело которой нашли в Шушарах

В Петербурге арестовали сына женщины, тело которой нашли в Шушарах - РИА Новости, 14.05.2024

В Петербурге арестовали сына женщины, тело которой нашли в Шушарах

Сын женщины, останки которой обнаружили в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, заключен в СИЗО на 2 месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов города в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:38

2024-05-14T19:38

2024-05-14T19:43

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Сын женщины, останки которой обнаружили в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, заключен в СИЗО на 2 месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов города в телеграм-канале. "Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Татаренко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ", - говорится в сообщении. Ранее в оперативных службах РИА Новости сообщали, что правоохранители, получившие сообщение об обнаружении в Шушарах человеческих останков, нашли в двух мусорных пакетах в поле между между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином тело женщины. По подозрению в убийстве был задержан сын женщины, сообщало ГСУСК РФ по Петербургу. Основанием для его задержания послужило то, что в его квартире были обнаружены следы преступления. "Следователь пояснил, что причина смерти не установлена, но при осмотре частей тела на голове была обнаружена тупая травма. А в области шеи - колото-резаное ранение. Следователь дополнил, что с большей долей вероятности, смерть наступила именно от отделения головы от тела", - сообщает подробности пресс-служба судов. По данным пресс-службы, обвиняемый на процессе не проронил ни слова.

https://ria.ru/20240424/luk-1942123655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия