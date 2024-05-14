https://ria.ru/20240514/aktivy-1945910232.html
Офис Зеленского выступил с наглым обращением к союзникам
Офис Зеленского выступил с наглым обращением к союзникам - РИА Новости, 14.05.2024
Офис Зеленского выступил с наглым обращением к союзникам
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил странам-союзникам Киева тратить на Украину 0,25% своего ВВП и передать ей замороженные активы РФ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:57
2024-05-14T15:57
2024-05-14T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
андрей ермак
йенс столтенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил странам-союзникам Киева тратить на Украину 0,25% своего ВВП и передать ей замороженные активы РФ. "Важно, чтобы союзники тратили 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине и разблокировали замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для поддержки нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака. Кроме того, Ермак предложил западным странам обозначить четкие временные рамки вступления Украины в НАТО - не позднее июля 2028 года. По его мнению, благодаря таким шагам НАТО докажет России, что Москва не выиграет от продолжения боевых действий. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
https://ria.ru/20240514/uilkerson-1945899064.html
https://ria.ru/20240106/aktivy-1919947276.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, андрей ермак, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Йенс Столтенберг, НАТО
Офис Зеленского выступил с наглым обращением к союзникам
Ермак попросил союзников передать Украине замороженные активы России