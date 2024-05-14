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Офис Зеленского выступил с наглым обращением к союзникам

Офис Зеленского выступил с наглым обращением к союзникам - РИА Новости, 14.05.2024

Офис Зеленского выступил с наглым обращением к союзникам

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил странам-союзникам Киева тратить на Украину 0,25% своего ВВП и передать ей замороженные активы РФ. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:57

2024-05-14T15:57

2024-05-14T16:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил странам-союзникам Киева тратить на Украину 0,25% своего ВВП и передать ей замороженные активы РФ. "Важно, чтобы союзники тратили 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине и разблокировали замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для поддержки нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака. Кроме того, Ермак предложил западным странам обозначить четкие временные рамки вступления Украины в НАТО - не позднее июля 2028 года. По его мнению, благодаря таким шагам НАТО докажет России, что Москва не выиграет от продолжения боевых действий. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.

https://ria.ru/20240514/uilkerson-1945899064.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, андрей ермак, йенс столтенберг, нато