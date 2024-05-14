https://ria.ru/20240514/abbas-1945951263.html

В Кремле сообщили о подготовке визита Аббаса в Россию

В Кремле сообщили о подготовке визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 14.05.2024

В Кремле сообщили о подготовке визита Аббаса в Россию

Ведется активная подготовка визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:35

2024-05-14T17:35

2024-05-14T17:35

россия

палестина

махмуд аббас

юрий ушаков

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ведется активная подготовка визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Да, ведется активная подготовка", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о подготовке визита. Палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль в начале апреля заявил, что дата визита президента Палестины в Москву будет назначена в "ближайшее время".

https://ria.ru/20240404/palestina-1937741409.html

россия

палестина

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Кирилл Волков

россия, палестина, махмуд аббас, юрий ушаков, политика