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В Кремле сообщили о подготовке визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 14.05.2024
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17:35 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/abbas-1945951263.html
В Кремле сообщили о подготовке визита Аббаса в Россию
В Кремле сообщили о подготовке визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 14.05.2024
В Кремле сообщили о подготовке визита Аббаса в Россию
Ведется активная подготовка визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:35
2024-05-14T17:35
россия
палестина
махмуд аббас
юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ведется активная подготовка визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Да, ведется активная подготовка", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о подготовке визита. Палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль в начале апреля заявил, что дата визита президента Палестины в Москву будет назначена в "ближайшее время".
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россия, палестина, махмуд аббас, юрий ушаков, политика
Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Юрий Ушаков, Политика
В Кремле сообщили о подготовке визита Аббаса в Россию

Ушаков: ведется активная подготовка визита Аббаса в Россию

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ведется активная подготовка визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Да, ведется активная подготовка", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о подготовке визита.
Палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль в начале апреля заявил, что дата визита президента Палестины в Москву будет назначена в "ближайшее время".
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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4 апреля, 06:39
 
РоссияПалестинаМахмуд АббасЮрий УшаковПолитика
 
 
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