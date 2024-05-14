https://ria.ru/20240514/abbas-1945951263.html
В Кремле сообщили о подготовке визита Аббаса в Россию
В Кремле сообщили о подготовке визита Аббаса в Россию - РИА Новости, 14.05.2024
В Кремле сообщили о подготовке визита Аббаса в Россию
Ведется активная подготовка визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:35
2024-05-14T17:35
2024-05-14T17:35
россия
палестина
махмуд аббас
юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ведется активная подготовка визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Да, ведется активная подготовка", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о подготовке визита. Палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль в начале апреля заявил, что дата визита президента Палестины в Москву будет назначена в "ближайшее время".
https://ria.ru/20240404/palestina-1937741409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, палестина, махмуд аббас, юрий ушаков, политика
Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Юрий Ушаков, Политика
В Кремле сообщили о подготовке визита Аббаса в Россию
Ушаков: ведется активная подготовка визита Аббаса в Россию