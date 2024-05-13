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КПРФ проголосует за Мантурова, заявил Зюганов - РИА Новости, 13.05.2024
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15:21 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/zyuganov-1945615096.html
КПРФ проголосует за Мантурова, заявил Зюганов
КПРФ проголосует за Мантурова, заявил Зюганов - РИА Новости, 13.05.2024
КПРФ проголосует за Мантурова, заявил Зюганов
Фракция КПРФ проголосует за кандидата на пост первого вице-премьера, исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, потому что РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:21
2024-05-13T15:21
политика
россия
денис мантуров
геннадий зюганов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
кпрф
инаугурация владимира путина — 2024
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фракция КПРФ проголосует за кандидата на пост первого вице-премьера, исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, потому что он был конструктивен в работе с КПРФ, заявил глава партии Геннадий Зюганов. "Первым замом (премьер-министра) предлагают Мантурова. Мы за него проголосуем прежде всего потому, что он был первым в составе министров, который много лет назад на наши жесткие требования отреагировал абсолютно конструктивно. Он позвонил и сказал: предлагаю встретиться и обсудить наш совместный план работ", - сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался вопрос утверждения кандидата на пост первого вице-премьера Дениса Мантурова.
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политика, россия, денис мантуров, геннадий зюганов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кпрф, инаугурация владимира путина — 2024, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Денис Мантуров, Геннадий Зюганов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), КПРФ, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Назначение нового состава правительства России
КПРФ проголосует за Мантурова, заявил Зюганов

Зюганов: КПРФ проголосует за Мантурова, потому что он конструктивен в работе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фракция КПРФ проголосует за кандидата на пост первого вице-премьера, исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, потому что он был конструктивен в работе с КПРФ, заявил глава партии Геннадий Зюганов.
"Первым замом (премьер-министра) предлагают Мантурова. Мы за него проголосуем прежде всего потому, что он был первым в составе министров, который много лет назад на наши жесткие требования отреагировал абсолютно конструктивно. Он позвонил и сказал: предлагаю встретиться и обсудить наш совместный план работ", - сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался вопрос утверждения кандидата на пост первого вице-премьера Дениса Мантурова.
Голосование в России - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
КПРФ рекомендовала кандидатов на выборы президента России
15 декабря 2023, 09:52
 
ПолитикаРоссияДенис МантуровГеннадий ЗюгановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)КПРФИнаугурация Владимира Путина — 2024Назначение нового состава правительства России
 
 
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