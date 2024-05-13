https://ria.ru/20240513/zyuganov-1945615096.html

КПРФ проголосует за Мантурова, заявил Зюганов

КПРФ проголосует за Мантурова, заявил Зюганов - РИА Новости, 13.05.2024

КПРФ проголосует за Мантурова, заявил Зюганов

Фракция КПРФ проголосует за кандидата на пост первого вице-премьера, исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, потому что РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:21

2024-05-13T15:21

2024-05-13T15:21

политика

россия

денис мантуров

геннадий зюганов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

кпрф

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фракция КПРФ проголосует за кандидата на пост первого вице-премьера, исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, потому что он был конструктивен в работе с КПРФ, заявил глава партии Геннадий Зюганов. "Первым замом (премьер-министра) предлагают Мантурова. Мы за него проголосуем прежде всего потому, что он был первым в составе министров, который много лет назад на наши жесткие требования отреагировал абсолютно конструктивно. Он позвонил и сказал: предлагаю встретиться и обсудить наш совместный план работ", - сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался вопрос утверждения кандидата на пост первого вице-премьера Дениса Мантурова.

https://ria.ru/20231215/vybory-1915956475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, денис мантуров, геннадий зюганов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кпрф, инаугурация владимира путина — 2024, назначение нового состава правительства россии