https://ria.ru/20240513/zolotov-1945679601.html
Золотов прибыл в Совет Федерации
Золотов прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
Золотов прибыл в Совет Федерации
Виктор Золотов прибыл в Совет Федерации для проведения консультаций по его кандидатуре на должность директора Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:48
2024-05-13T17:48
2024-05-13T17:48
виктор золотов
совет федерации рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945539749_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_07b8eae19bccea4ae9458a793c182d67.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Виктор Золотов прибыл в Совет Федерации для проведения консультаций по его кандидатуре на должность директора Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от президента РФ Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.Золотов возглавляет Росгвардию с апреля 2016 года.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор золотов, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Виктор Золотов, Совет Федерации РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Золотов прибыл в Совет Федерации
Кандидат на пост директора Росгвардии Виктор Золотов прибыл в Совет Федерации