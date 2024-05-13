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Золотов прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
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17:48 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/zolotov-1945679601.html
Золотов прибыл в Совет Федерации
Золотов прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
Золотов прибыл в Совет Федерации
Виктор Золотов прибыл в Совет Федерации для проведения консультаций по его кандидатуре на должность директора Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:48
2024-05-13T17:48
виктор золотов
совет федерации рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Виктор Золотов прибыл в Совет Федерации для проведения консультаций по его кандидатуре на должность директора Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от президента РФ Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.Золотов возглавляет Росгвардию с апреля 2016 года.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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виктор золотов, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Виктор Золотов, Совет Федерации РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Золотов прибыл в Совет Федерации

Кандидат на пост директора Росгвардии Виктор Золотов прибыл в Совет Федерации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВиктор Золотов
Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Виктор Золотов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Виктор Золотов прибыл в Совет Федерации для проведения консультаций по его кандидатуре на должность директора Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от президента РФ Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.
Золотов возглавляет Росгвардию с апреля 2016 года.
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Виктор ЗолотовСовет Федерации РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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