https://ria.ru/20240513/zolotov-1945679601.html

Золотов прибыл в Совет Федерации

Золотов прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024

Золотов прибыл в Совет Федерации

Виктор Золотов прибыл в Совет Федерации для проведения консультаций по его кандидатуре на должность директора Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:48

2024-05-13T17:48

2024-05-13T17:48

виктор золотов

совет федерации рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Виктор Золотов прибыл в Совет Федерации для проведения консультаций по его кандидатуре на должность директора Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от президента РФ Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.Золотов возглавляет Росгвардию с апреля 2016 года.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктор золотов, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)