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Названы регионы — лидеры по вводу жилья в 2023 году - РИА Новости, 13.05.2024
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00:10 13.05.2024 (обновлено: 01:22 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/zhile-1945474657.html
Названы регионы — лидеры по вводу жилья в 2023 году
Названы регионы — лидеры по вводу жилья в 2023 году - РИА Новости, 13.05.2024
Названы регионы — лидеры по вводу жилья в 2023 году
Больше всего жилья в пересчете на одного жителя среди регионов России в 2023 году введено в Ленинградской и Тюменской областях и Чечне, меньше всего – в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T00:10
2024-05-13T01:22
россия
мурманская область
общество
жилье
чукотский автономный округ
федеральная служба государственной статистики (росстат)
риа рейтинг
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Больше всего жилья в пересчете на одного жителя среди регионов России в 2023 году введено в Ленинградской и Тюменской областях и Чечне, меньше всего – в Магаданской и Мурманской областях, а также на Чукотке, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.Очередным абсолютным рекордом закончился прошедший 2023 год для строительной отрасли — по данным Росстата, объем ввода жилья составил 110,44 миллиона квадратных метров, что на 7,5% выше, чем в 2022 году. Выросли и темпы сдачи многоквартирных домов (+13,7%) и жилых домов, построенных населением (+2,6%). В пересчете на одного жителя России было введено 0,756 квадратных метра жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы. Для оценки темпов жилищного строительства в регионах эксперты РИА Новости составили рейтинг субъектов России по вводу жилья. Регионы сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2023 году, в пересчете на одного жителя.Лидеры рейтингаРезультаты рейтинга свидетельствуют, в 2023 году, как и в предыдущие годы, объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается в десятки раз. По итогам прошедшего года Ленинградская область перешагнула рубеж в 2 квадратных метра на человека, что позволило региону сохранить первое место в рейтинге. В других девяти регионах лидерской десятки введено более одного квадратного метра жилья на человека. Среди них (по убывающей) — Тюменская область, Чечня, Подмосковье, Краснодарский край, Калининградская область, Адыгея, Сахалинская, Новосибирская и Калужская области.Авторы исследования отмечают, что по сравнению с результатами предыдущего года состав лидирующей группы расширился на три региона. Высокие темпы жилищного строительства (на 20-30%) позволили таким регионам как Адыгея, Новосибирская и Калужская области войти в состав лидеров рейтинга.На подступах к лидирующей группе оказались Удмуртская Республика и Республика Алтай – в этих регионах показатель ввода жилья на одного жителя превышает 0,9 квадратных метра. Всего же в 23 регионах ввод жилья превышает общероссийский уровень (0,756 квадратных метра) и по сравнению с результатами исследования прошлого года их количество выросло (21 регион в 2022 году).Почти во всех лидирующих в рейтинге регионах объемы ввода жилья в 2023 году выросли. Наиболее заметный рост отмечается в Новосибирской области (+34,4%), Калужской области (+22,1%), Республике Адыгея (+20,5%), Чеченской Республике (+15,6%) и Тюменской области (+10,7%). В Московской и Калининградской областях по итогам 2023 года зафиксировано снижение темпов ввода жилья на 11% и 7,7% соответственно. Замыкающая группаВ замыкающей рейтинг группе, как и год назад, представители Дальнего Востока и Крайнего Севера. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2023 году введено в Магаданской области (0,09 квадратных метра на человека) и Мурманской области (0,092 квадратных метра на человека). Еще в двух регионах – Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области – в 2023 году было введено менее 0,2 квадратных метра жилья на человека. При этом в трех из четырех перечисленных регионов объем строительства жилья не превышает 26 тысяч квадратных метров, хотя по сравнению с прошлым годом темпы строительства немного выросли. В Еврейской автономной области рост составил 1,6% до 26 тысяч квадратных метров (включая 251 квартиру), а в Магаданской области – 3,8% до 12 тысяч квадратных метров (включая 127 квартир). В Чукотском автономном округе рост составил 76,4% до 6 тысяч квадратных метров (включая 130 квартир).Динамика темпов жилищного строительства Положительная динамика темпов жилищного строительства наблюдается в 76 российских регионах, отрицательная – в девяти. Наиболее существенный рост объемов строительства был зафиксирован в Чукотском автономном округе (+76,4%). На 60,9% выросли объемы строительства жилья в Бурятии и Дагестане, в Хабаровском крае – на 54,4%, в Ямало-Ненецком автономном округе – на 52,6%. Еще в двух регионах – Томской области и Северной Осетии - Алании – рост превысил 40%.Наиболее существенно объемы ввода жилья снизились в Мурманской области (-66,3%) и Ненецком автономном округе (-39,2%). В оставшихся семи регионах снижение объемов ввода жилья составило 2-13,8%.Что касается объемов введенного жилья в абсолютном выражении, то больше всего было построено в Московской области (12,5 миллиона квадратных метров или 11,3% от введенного в России объема жилья), Краснодарском крае (7,6 миллиона квадратных метров или 6,9%) и Москве (7,3 миллиона квадратных метров или 6,6%). Еще в шести регионах РФ, среди которых Ленинградская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Свердловская и Новосибирская области, в 2023 году было введено более 3 миллионов квадратных метров жилья. В сумме на девять регионов данной группы приходится 44% введенного в России жилья.Меньше всего жилья было введено в Чукотском автономном округе (6 тысяч квадратных метров), Магаданской области (12 тысяч квадратных метров), Ненецком автономном округе (22 тысячи квадратных метров), Еврейской автономной области (26 тысяч квадратных метров) и Мурманской области (61 тысяча квадратных метров).Уровень обеспеченности жильем По итогам 2023 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 28,8 квадратных метра на человека. Во всех российских регионах лидирующей группы рейтинга по вводу жилья, за исключением Чечни, этот показатель равен среднероссийскому или превышает его. В замыкающей рейтинг группе таких регионов два.Лидером по показателю обеспеченности населения жильем является Псковская область, где на каждого жителя приходится 37,9 квадратных метра. Менее остальных этот показатель в Тыве – всего 15,3 квадратных метра на человека. Как и год назад, в 46 российских регионах обеспеченность жильем выше общероссийского уровня, из которых в 20 субъектах федерации на одного жителя приходится 33 и более квадратных метров. Ниже общероссийского уровня обеспеченность жильем в 39 регионах, и из них в двух значение показателя меньше 20 квадратных метров на человека.По данным министерства строительства и ЖКХ, на текущий момент в России действуют разрешения на строительство 157,8 миллиона квадратных метров жилья, а в стадии строительства находится более 109,7 миллиона квадратных метров, что на 10% выше соответствующего периода прошлого года. При этом градостроительный потенциал по итогам первого квартала 2024 года составляет 442 миллиона квадратных метров. Анализируя эти данные, авторы исследования ожидают, что итоги 2024 года для жилищного строительства могут оказаться на уровне или немногим выше прошедшего года. По данным Росстата, объем жилищного строительства по итогам первого квартала 2024 года вырос на 1,5% относительно соответствующего периода прошлого года.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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россия, мурманская область, общество, жилье, чукотский автономный округ, федеральная служба государственной статистики (росстат), риа рейтинг
Россия, Мурманская область, Общество, Жилье, Чукотский автономный округ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), РИА Рейтинг
Названы регионы — лидеры по вводу жилья в 2023 году

Лидером рейтинга регионов по вводу жилья в 2023 году стала Ленинградская область

© iStock.com / gopixaИнвестирование в недвижимость
Инвестирование в недвижимость - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© iStock.com / gopixa
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Больше всего жилья в пересчете на одного жителя среди регионов России в 2023 году введено в Ленинградской и Тюменской областях и Чечне, меньше всего – в Магаданской и Мурманской областях, а также на Чукотке, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Очередным абсолютным рекордом закончился прошедший 2023 год для строительной отрасли — по данным Росстата, объем ввода жилья составил 110,44 миллиона квадратных метров, что на 7,5% выше, чем в 2022 году. Выросли и темпы сдачи многоквартирных домов (+13,7%) и жилых домов, построенных населением (+2,6%). В пересчете на одного жителя России было введено 0,756 квадратных метра жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы.
Рейтинг российских регионов по вводу жилья
Рейтинг российских регионов по вводу жилья
00:07
Для оценки темпов жилищного строительства в регионах эксперты РИА Новости составили рейтинг субъектов России по вводу жилья. Регионы сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2023 году, в пересчете на одного жителя.

Лидеры рейтинга

Результаты рейтинга свидетельствуют, в 2023 году, как и в предыдущие годы, объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается в десятки раз. По итогам прошедшего года Ленинградская область перешагнула рубеж в 2 квадратных метра на человека, что позволило региону сохранить первое место в рейтинге. В других девяти регионах лидерской десятки введено более одного квадратного метра жилья на человека. Среди них (по убывающей) — Тюменская область, Чечня, Подмосковье, Краснодарский край, Калининградская область, Адыгея, Сахалинская, Новосибирская и Калужская области.
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Авторы исследования отмечают, что по сравнению с результатами предыдущего года состав лидирующей группы расширился на три региона. Высокие темпы жилищного строительства (на 20-30%) позволили таким регионам как Адыгея, Новосибирская и Калужская области войти в состав лидеров рейтинга.
На подступах к лидирующей группе оказались Удмуртская Республика и Республика Алтай – в этих регионах показатель ввода жилья на одного жителя превышает 0,9 квадратных метра. Всего же в 23 регионах ввод жилья превышает общероссийский уровень (0,756 квадратных метра) и по сравнению с результатами исследования прошлого года их количество выросло (21 регион в 2022 году).
Почти во всех лидирующих в рейтинге регионах объемы ввода жилья в 2023 году выросли. Наиболее заметный рост отмечается в Новосибирской области (+34,4%), Калужской области (+22,1%), Республике Адыгея (+20,5%), Чеченской Республике (+15,6%) и Тюменской области (+10,7%). В Московской и Калининградской областях по итогам 2023 года зафиксировано снижение темпов ввода жилья на 11% и 7,7% соответственно.

Замыкающая группа

В замыкающей рейтинг группе, как и год назад, представители Дальнего Востока и Крайнего Севера. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2023 году введено в Магаданской области (0,09 квадратных метра на человека) и Мурманской области (0,092 квадратных метра на человека). Еще в двух регионах – Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области – в 2023 году было введено менее 0,2 квадратных метра жилья на человека.
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При этом в трех из четырех перечисленных регионов объем строительства жилья не превышает 26 тысяч квадратных метров, хотя по сравнению с прошлым годом темпы строительства немного выросли. В Еврейской автономной области рост составил 1,6% до 26 тысяч квадратных метров (включая 251 квартиру), а в Магаданской области – 3,8% до 12 тысяч квадратных метров (включая 127 квартир). В Чукотском автономном округе рост составил 76,4% до 6 тысяч квадратных метров (включая 130 квартир).

Динамика темпов жилищного строительства

Положительная динамика темпов жилищного строительства наблюдается в 76 российских регионах, отрицательная – в девяти. Наиболее существенный рост объемов строительства был зафиксирован в Чукотском автономном округе (+76,4%). На 60,9% выросли объемы строительства жилья в Бурятии и Дагестане, в Хабаровском крае – на 54,4%, в Ямало-Ненецком автономном округе – на 52,6%. Еще в двух регионах – Томской области и Северной Осетии - Алании – рост превысил 40%.
Наиболее существенно объемы ввода жилья снизились в Мурманской области (-66,3%) и Ненецком автономном округе (-39,2%). В оставшихся семи регионах снижение объемов ввода жилья составило 2-13,8%.
Что касается объемов введенного жилья в абсолютном выражении, то больше всего было построено в Московской области (12,5 миллиона квадратных метров или 11,3% от введенного в России объема жилья), Краснодарском крае (7,6 миллиона квадратных метров или 6,9%) и Москве (7,3 миллиона квадратных метров или 6,6%). Еще в шести регионах РФ, среди которых Ленинградская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Свердловская и Новосибирская области, в 2023 году было введено более 3 миллионов квадратных метров жилья. В сумме на девять регионов данной группы приходится 44% введенного в России жилья.
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Меньше всего жилья было введено в Чукотском автономном округе (6 тысяч квадратных метров), Магаданской области (12 тысяч квадратных метров), Ненецком автономном округе (22 тысячи квадратных метров), Еврейской автономной области (26 тысяч квадратных метров) и Мурманской области (61 тысяча квадратных метров).

Уровень обеспеченности жильем

По итогам 2023 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 28,8 квадратных метра на человека. Во всех российских регионах лидирующей группы рейтинга по вводу жилья, за исключением Чечни, этот показатель равен среднероссийскому или превышает его. В замыкающей рейтинг группе таких регионов два.
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Лидером по показателю обеспеченности населения жильем является Псковская область, где на каждого жителя приходится 37,9 квадратных метра. Менее остальных этот показатель в Тыве – всего 15,3 квадратных метра на человека. Как и год назад, в 46 российских регионах обеспеченность жильем выше общероссийского уровня, из которых в 20 субъектах федерации на одного жителя приходится 33 и более квадратных метров. Ниже общероссийского уровня обеспеченность жильем в 39 регионах, и из них в двух значение показателя меньше 20 квадратных метров на человека.
По данным министерства строительства и ЖКХ, на текущий момент в России действуют разрешения на строительство 157,8 миллиона квадратных метров жилья, а в стадии строительства находится более 109,7 миллиона квадратных метров, что на 10% выше соответствующего периода прошлого года. При этом градостроительный потенциал по итогам первого квартала 2024 года составляет 442 миллиона квадратных метров. Анализируя эти данные, авторы исследования ожидают, что итоги 2024 года для жилищного строительства могут оказаться на уровне или немногим выше прошедшего года. По данным Росстата, объем жилищного строительства по итогам первого квартала 2024 года вырос на 1,5% относительно соответствующего периода прошлого года.

*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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РоссияМурманская областьОбществоЖильеЧукотский автономный округФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РИА Рейтинг
 
 
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