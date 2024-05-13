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Эксперт оценила прием жены Зеленского в Сербии - РИА Новости, 13.05.2024
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10:29 13.05.2024 (обновлено: 16:38 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/zelenskaya-1945514391.html
Эксперт оценила прием жены Зеленского в Сербии
Эксперт оценила прием жены Зеленского в Сербии - РИА Новости, 13.05.2024
Эксперт оценила прием жены Зеленского в Сербии
Прием жены Владимира Зеленского в Белграде — демонстрация многовекторной политики сербского руководства, однако в самой Сербии такой жест вызовет недовольство,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:29
2024-05-13T16:38
в мире
россия
сербия
белград (город)
владимир зеленский
александр вучич
елена гуськова
российская академия наук
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Прием жены Владимира Зеленского в Белграде — демонстрация многовекторной политики сербского руководства, однако в самой Сербии такой жест вызовет недовольство, предположила в разговоре с РИА Новости глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. В воскресенье агентство Танюг сообщило, что Тамара, супруга президента Сербии Александра Вучича, в воскресенье приняла в Белграде Елену, жену Владимира Зеленского. Их сопровождали главы МИД Сербии и Украины Марко Джурич и Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач. У Кулебы в понедельник назначена встреча с экс-премьером, председателем скупщины (парламента) Сербии Аной Брнабич. Она перед этим встретится с послом России Александром Боцан-Харченко. &quot;Сербия продолжает показывать всему миру, в том числе России, что она придерживается самостоятельного курса и готова сотрудничать со всеми — и с Западом, и с Востоком, и с Россией, и с Украиной, и с Берлином, и с Брюсселем&quot;, — сказала Гуськова, комментируя ситуацию.Она объяснила, что сербские жесты такого характера призваны показать Западу, что страна все еще ориентируется на вступление в Евросоюз. Однако положение сербского руководства "очень трудное", поскольку от него требуют еще и введения санкций против России, прекращения сотрудничества с ней. "Этот жест очень не понравится в самой Сербии, это никак не поможет ослабить внутреннюю напряженность, и, конечно, президент страны (Александр Вучич. — Прим. ред.) должен это прекрасно понимать", — подчеркнула собеседница агентства. Встреча жены Зеленского в Белграде с учетом отсутствия Вучича на параде Победы в Москве может не понравиться и Москве, отметила эксперт. Она полагает, что встреча председателя скупщины с российским послом была запланирована как раз для того, чтобы разъяснить России позицию Белграда в ситуации с нынешним визитом.
https://ria.ru/20240228/vuchich-1930097700.html
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931048575.html
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в мире, россия, сербия, белград (город), владимир зеленский, александр вучич, елена гуськова, российская академия наук
В мире, Россия, Сербия, Белград (город), Владимир Зеленский, Александр Вучич, Елена Гуськова, Российская академия наук
Эксперт оценила прием жены Зеленского в Сербии

Гуськова: прием жены Зеленского в Белграде вызовет недовольство в Сербии

© Фото : страница Тамары Вучич в соцсетиТамара Вучич и Елена Зеленская во премя встречи в Белграде
Тамара Вучич и Елена Зеленская во премя встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : страница Тамары Вучич в соцсети
Тамара Вучич и Елена Зеленская во премя встречи в Белграде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Прием жены Владимира Зеленского в Белграде — демонстрация многовекторной политики сербского руководства, однако в самой Сербии такой жест вызовет недовольство, предположила в разговоре с РИА Новости глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
В воскресенье агентство Танюг сообщило, что Тамара, супруга президента Сербии Александра Вучича, в воскресенье приняла в Белграде Елену, жену Владимира Зеленского. Их сопровождали главы МИД Сербии и Украины Марко Джурич и Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач. У Кулебы в понедельник назначена встреча с экс-премьером, председателем скупщины (парламента) Сербии Аной Брнабич. Она перед этим встретится с послом России Александром Боцан-Харченко.
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"Сербия продолжает показывать всему миру, в том числе России, что она придерживается самостоятельного курса и готова сотрудничать со всеми — и с Западом, и с Востоком, и с Россией, и с Украиной, и с Берлином, и с Брюсселем", — сказала Гуськова, комментируя ситуацию.

Она объяснила, что сербские жесты такого характера призваны показать Западу, что страна все еще ориентируется на вступление в Евросоюз. Однако положение сербского руководства "очень трудное", поскольку от него требуют еще и введения санкций против России, прекращения сотрудничества с ней.
"Этот жест очень не понравится в самой Сербии, это никак не поможет ослабить внутреннюю напряженность, и, конечно, президент страны (Александр Вучич. — Прим. ред.) должен это прекрасно понимать", — подчеркнула собеседница агентства.
Встреча жены Зеленского в Белграде с учетом отсутствия Вучича на параде Победы в Москве может не понравиться и Москве, отметила эксперт. Она полагает, что встреча председателя скупщины с российским послом была запланирована как раз для того, чтобы разъяснить России позицию Белграда в ситуации с нынешним визитом.
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В миреРоссияСербияБелград (город)Владимир ЗеленскийАлександр ВучичЕлена ГуськоваРоссийская академия наук
 
 
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