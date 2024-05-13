Эксперт оценила прием жены Зеленского в Сербии
Гуськова: прием жены Зеленского в Белграде вызовет недовольство в Сербии
© Фото : страница Тамары Вучич в соцсетиТамара Вучич и Елена Зеленская во премя встречи в Белграде
© Фото : страница Тамары Вучич в соцсети
Тамара Вучич и Елена Зеленская во премя встречи в Белграде
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Прием жены Владимира Зеленского в Белграде — демонстрация многовекторной политики сербского руководства, однако в самой Сербии такой жест вызовет недовольство, предположила в разговоре с РИА Новости глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
В воскресенье агентство Танюг сообщило, что Тамара, супруга президента Сербии Александра Вучича, в воскресенье приняла в Белграде Елену, жену Владимира Зеленского. Их сопровождали главы МИД Сербии и Украины Марко Джурич и Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач. У Кулебы в понедельник назначена встреча с экс-премьером, председателем скупщины (парламента) Сербии Аной Брнабич. Она перед этим встретится с послом России Александром Боцан-Харченко.
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"Сербия продолжает показывать всему миру, в том числе России, что она придерживается самостоятельного курса и готова сотрудничать со всеми — и с Западом, и с Востоком, и с Россией, и с Украиной, и с Берлином, и с Брюсселем", — сказала Гуськова, комментируя ситуацию.
Она объяснила, что сербские жесты такого характера призваны показать Западу, что страна все еще ориентируется на вступление в Евросоюз. Однако положение сербского руководства "очень трудное", поскольку от него требуют еще и введения санкций против России, прекращения сотрудничества с ней.
"Этот жест очень не понравится в самой Сербии, это никак не поможет ослабить внутреннюю напряженность, и, конечно, президент страны (Александр Вучич. — Прим. ред.) должен это прекрасно понимать", — подчеркнула собеседница агентства.
Встреча жены Зеленского в Белграде с учетом отсутствия Вучича на параде Победы в Москве может не понравиться и Москве, отметила эксперт. Она полагает, что встреча председателя скупщины с российским послом была запланирована как раз для того, чтобы разъяснить России позицию Белграда в ситуации с нынешним визитом.
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