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В ВСУ раскритиковали оборонительные сооружения под Павлоградом - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:14 13.05.2024 (обновлено: 19:30 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/vsu-1945686348.html
В ВСУ раскритиковали оборонительные сооружения под Павлоградом
В ВСУ раскритиковали оборонительные сооружения под Павлоградом - РИА Новости, 13.05.2024
В ВСУ раскритиковали оборонительные сооружения под Павлоградом
Фортификационные сооружения ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области построены некачественно, заявил украинский военный Андрей Бабичев, видео с его... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:14
2024-05-13T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
павлоград
днепропетровская область
днепропетровск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Фортификационные сооружения ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области построены некачественно, заявил украинский военный Андрей Бабичев, видео с его участием опубликовало издание "Страна.ua" в Telegram-канале."В Павлограде вырыли траншеи, сделали линию обороны. Так понимаю, чтобы показать картинку (по телевидению. — Прим. ред.). Траншеи уже осыпались, они ничем не укреплены. У каждой бойницы, видимо, чтобы сделать пулеметный расчет, поставили по два белых мешка с песком каждые десять метров — не нужно даже снайпера, чтобы стрелять по эти целям", — сказал он.Бабичев отметил, что глубина блиндажей составляет два метра вместо четырех, окопы вырыли "красиво" посреди полей, а не в посадках, что непрофессионально с точки зрения тактики. Он убежден, что все это делается с целью отмывания денег. Украинский военный добавил, что такая же ситуация — с возведением фортификационных сооружений в Днепропетровске и на окраине подконтрольного ВСУ города Запорожье.
https://ria.ru/20240512/times-1945366160.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
павлоград
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в мире, павлоград, днепропетровская область, днепропетровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
В ВСУ раскритиковали оборонительные сооружения под Павлоградом

Военный ВСУ: оборонительные сооружения под Павлоградом построены некачественно

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее
Солдат ВСУ прячется в траншее - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Фортификационные сооружения ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области построены некачественно, заявил украинский военный Андрей Бабичев, видео с его участием опубликовало издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"В Павлограде вырыли траншеи, сделали линию обороны. Так понимаю, чтобы показать картинку (по телевидению. — Прим. ред.). Траншеи уже осыпались, они ничем не укреплены. У каждой бойницы, видимо, чтобы сделать пулеметный расчет, поставили по два белых мешка с песком каждые десять метров — не нужно даже снайпера, чтобы стрелять по эти целям", — сказал он.
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Бабичев отметил, что глубина блиндажей составляет два метра вместо четырех, окопы вырыли "красиво" посреди полей, а не в посадках, что непрофессионально с точки зрения тактики. Он убежден, что все это делается с целью отмывания денег.
Украинский военный добавил, что такая же ситуация — с возведением фортификационных сооружений в Днепропетровске и на окраине подконтрольного ВСУ города Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПавлоградДнепропетровская областьДнепропетровскВооруженные силы Украины
 
 
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