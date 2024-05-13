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Володин напомнил депутатам о регламенте на заседании Госдумы
Володин напомнил депутатам о регламенте на заседании Госдумы - РИА Новости, 13.05.2024
Володин напомнил депутатам о регламенте на заседании Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутатам за несоблюдение регламента на пленарном заседании парламента, где рассматривался вопрос об... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:29
2024-05-13T11:29
2024-05-13T11:30
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутатам за несоблюдение регламента на пленарном заседании парламента, где рассматривался вопрос об утверждении исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства России. На заседании депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный задал два вопроса Голиковой о поддержке работников скорой помощи и мерах поддержки многодетных семей. В свою очередь спикер Госдумы прервал Голикову, которая отвечала на вопрос депутата, и напомнил последнему о регламенте. "Алексей Владимирович, научитесь соблюдать регламент, один вопрос от фракции. Мы принимаем законы, мы должны ими руководствоваться. Когда вы начинаете набрасывать вопросы, тогда ответы надо делать уже в рамках другого регламента. Коллеги, начать надо с себя", - сообщил Володин. Он отметил, что гегемония в Госдуме неуместна. "Люди пришли, они должны понимать, есть регламент, есть порядок, а если мы хотим устроить диалог, важный вопрос, никто не говорит. Вчера в рамках комитета можно было обсуждать? Можно. Мы хотим себя позиционировать? А если мы начнем здесь этим заниматься? Перед вами стоит высочайший профессионал, ее работоспособность вне сомнений, прошла путь от рядового сотрудника до заместителя председателя правительства, поэтому нам надо бережно относиться к кадрам. Вот они все здесь, никого нет случайного человека", - сказал Володин. -0-
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политика, россия, вячеслав володин, татьяна голикова, алексей куринный, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Татьяна Голикова, Алексей Куринный, Госдума РФ
Володин напомнил депутатам о регламенте на заседании Госдумы
Володин раскритиковал депутатов за несоблюдение регламента на заседании Госдумы
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутатам за несоблюдение регламента на пленарном заседании парламента, где рассматривался вопрос об утверждении исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства России.
На заседании депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный задал два вопроса Голиковой о поддержке работников скорой помощи и мерах поддержки многодетных семей. В свою очередь спикер Госдумы прервал Голикову, которая отвечала на вопрос депутата, и напомнил последнему о регламенте.
«
"Алексей Владимирович, научитесь соблюдать регламент, один вопрос от фракции. Мы принимаем законы, мы должны ими руководствоваться. Когда вы начинаете набрасывать вопросы, тогда ответы надо делать уже в рамках другого регламента. Коллеги, начать надо с себя", - сообщил Володин.
Он отметил, что гегемония в Госдуме неуместна.
"Люди пришли, они должны понимать, есть регламент, есть порядок, а если мы хотим устроить диалог, важный вопрос, никто не говорит. Вчера в рамках комитета можно было обсуждать? Можно. Мы хотим себя позиционировать? А если мы начнем здесь этим заниматься? Перед вами стоит высочайший профессионал, ее работоспособность вне сомнений, прошла путь от рядового сотрудника до заместителя председателя правительства, поэтому нам надо бережно относиться к кадрам. Вот они все здесь, никого нет случайного человека", - сказал Володин. -0-