Рейтинг@Mail.ru
В Москве отложили плановые отключения горячей воды - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:01 13.05.2024 (обновлено: 17:22 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/voda-1945655737.html
В Москве отложили плановые отключения горячей воды
В Москве отложили плановые отключения горячей воды - РИА Новости, 13.05.2024
В Москве отложили плановые отключения горячей воды
Плановые отключения горячей воды отложили в Москве до 20 мая из-за резкого похолодания, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:01
2024-05-13T17:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944306900_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_74b02e33517e26659dcc87ce56d4659c.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды отложили в Москве до 20 мая из-за резкого похолодания, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."С 20 мая в столице начнутся плановые отключения горячей воды", - говорится в сообщении.Как уточнил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в тексте, перенос даты отключения горячей воды связи с низкими температурами воздуха."Корректировка графика не скажется на продолжительности отключений горячей воды - она не превысит 10 дней. При этом все работы пройдут в полном объеме и завершатся в установленные сроки - до 25 августа", - отмечается в сообщении.Уточняется, что в данный момент работа информационных ресурсов для проверки дат отключений по конкретным адресам временно приостановлена. Уточненный график отключений горячей воды в ближайшие дни будет опубликован на сайте мэра и правительства столицы."Максимальный срок отключения горячей воды в столице - до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. Обойтись без отключений невозможно: для качественного функционирования любой системы необходимо периодически проводить профилактические мероприятия", - добавили на сайте.Сообщается, что гидравлические испытания затронут более 18 тысяч километров городских тепловых сетей. К отопительному сезону в Москве подготовят свыше 74 тысяч зданий, в том числе больше 34 тысяч жилых домов.
https://ria.ru/20240512/zamorozki-1945358463.html
https://ria.ru/20240505/poteplenie-1944000880.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944306900_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_b151a3dbfb0988ee141789689a0cd9f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве отложили плановые отключения горячей воды

В Москве отложили плановые отключения горячей воды из-за похолодания

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сезонное отключение горячей воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды отложили в Москве до 20 мая из-за резкого похолодания, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С 20 мая в столице начнутся плановые отключения горячей воды", - говорится в сообщении.
Женщина под дождем в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Синоптик сообщил о завершении периода заморозков в Москве
12 мая, 11:36
Как уточнил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в тексте, перенос даты отключения горячей воды связи с низкими температурами воздуха.
"Корректировка графика не скажется на продолжительности отключений горячей воды - она не превысит 10 дней. При этом все работы пройдут в полном объеме и завершатся в установленные сроки - до 25 августа", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что в данный момент работа информационных ресурсов для проверки дат отключений по конкретным адресам временно приостановлена. Уточненный график отключений горячей воды в ближайшие дни будет опубликован на сайте мэра и правительства столицы.
"Максимальный срок отключения горячей воды в столице - до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. Обойтись без отключений невозможно: для качественного функционирования любой системы необходимо периодически проводить профилактические мероприятия", - добавили на сайте.
Сообщается, что гидравлические испытания затронут более 18 тысяч километров городских тепловых сетей. К отопительному сезону в Москве подготовят свыше 74 тысяч зданий, в том числе больше 34 тысяч жилых домов.
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
5 мая, 17:49
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала