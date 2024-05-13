https://ria.ru/20240513/voda-1945655737.html

В Москве отложили плановые отключения горячей воды

В Москве отложили плановые отключения горячей воды - РИА Новости, 13.05.2024

В Москве отложили плановые отключения горячей воды

Плановые отключения горячей воды отложили в Москве до 20 мая из-за резкого похолодания, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:01

2024-05-13T17:01

2024-05-13T17:22

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москва

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды отложили в Москве до 20 мая из-за резкого похолодания, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."С 20 мая в столице начнутся плановые отключения горячей воды", - говорится в сообщении.Как уточнил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в тексте, перенос даты отключения горячей воды связи с низкими температурами воздуха."Корректировка графика не скажется на продолжительности отключений горячей воды - она не превысит 10 дней. При этом все работы пройдут в полном объеме и завершатся в установленные сроки - до 25 августа", - отмечается в сообщении.Уточняется, что в данный момент работа информационных ресурсов для проверки дат отключений по конкретным адресам временно приостановлена. Уточненный график отключений горячей воды в ближайшие дни будет опубликован на сайте мэра и правительства столицы."Максимальный срок отключения горячей воды в столице - до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. Обойтись без отключений невозможно: для качественного функционирования любой системы необходимо периодически проводить профилактические мероприятия", - добавили на сайте.Сообщается, что гидравлические испытания затронут более 18 тысяч километров городских тепловых сетей. К отопительному сезону в Москве подготовят свыше 74 тысяч зданий, в том числе больше 34 тысяч жилых домов.

https://ria.ru/20240512/zamorozki-1945358463.html

https://ria.ru/20240505/poteplenie-1944000880.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва