https://ria.ru/20240513/ukraina-1945657455.html

На территории Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу

На территории Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2024

На территории Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:07

2024-05-13T17:07

2024-05-13T17:07

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник тревога уже объявлялась на всей территории Украины, каждый раз продолжительность ее была не более получаса. Согласно данным ресурса, в 16.43 мск тревога прозвучала в Киеве и в большинстве регионов страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240512/konflikt-1945455579.html

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919442401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, вооруженные силы рф