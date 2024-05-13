На территории Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу
Власти Украины третий раз за день объявили воздушную тревогу на всей территории
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в понедельник тревога уже объявлялась на всей территории Украины, каждый раз продолжительность ее была не более получаса.
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Согласно данным ресурса, в 16.43 мск тревога прозвучала в Киеве и в большинстве регионов страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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