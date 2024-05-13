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На Украине создается питательная среда для терроризма, сообщил сенатор - РИА Новости, 13.05.2024
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07:48 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945495956.html
На Украине создается питательная среда для терроризма, сообщил сенатор
На Украине создается питательная среда для терроризма, сообщил сенатор - РИА Новости, 13.05.2024
На Украине создается питательная среда для терроризма, сообщил сенатор
На Украине создается питательная среда для расцвета терроризма, под угрозой в первую очередь религиозные объекты, заявил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:48
2024-05-13T07:48
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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. На Украине создается питательная среда для расцвета терроризма, под угрозой в первую очередь религиозные объекты, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. Чижов участвовал в прошедшей в Стамбуле координационной встрече парламентских ассамблей по контртерроризму под эгидой ООН. Темой встречи, в которой участвовали среди прочих ПА ОБСЕ, ПАСЕ, МПА СНГ, АСЕАН, ЭКОВАС, стала "защита уязвимых целей, включая религиозные места, объекты и символы". "В целом дискуссия была сфокусирована на конкретике, без излишней политизации. Могу сказать, что, кроме меня, Украину упомянули только один раз и то - через запятую. В основном обменивались опытом борьбы с терроризмом", - сообщил Чижов. По словам сенатора, в ходе выступления на встрече в Стамбуле он привел примеры переноса политического экстремизма на поле религии – "пример тому Украина". "Перенос на поле религии – это гонения на каноническую УПЦ, захват храмов. На конец 2022 года был осуществлен силовой захват 250 храмов, имеются факты насилия в отношение священнослужителей, верующих, риторика ненависти со стороны раскольников. По сути дела, на Украине создается питательная среда для расцвета терроризма, и "мягкие" цели, прежде всего – религиозные и объекты культурного наследия – могут и уже становятся его жертвами", - подчеркнул сенатор. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240502/mvf-1943389383.html
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украина, стамбул, россия, владимир чижов, совет федерации рф, оон, обсе
Украина, Стамбул, Россия, Владимир Чижов, Совет Федерации РФ, ООН, ОБСЕ
На Украине создается питательная среда для терроризма, сообщил сенатор

Сенатор Чижов: на Украине создается питательная среда для расцвета терроризма

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. На Украине создается питательная среда для расцвета терроризма, под угрозой в первую очередь религиозные объекты, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
Чижов участвовал в прошедшей в Стамбуле координационной встрече парламентских ассамблей по контртерроризму под эгидой ООН. Темой встречи, в которой участвовали среди прочих ПА ОБСЕ, ПАСЕ, МПА СНГ, АСЕАН, ЭКОВАС, стала "защита уязвимых целей, включая религиозные места, объекты и символы".
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"В целом дискуссия была сфокусирована на конкретике, без излишней политизации. Могу сказать, что, кроме меня, Украину упомянули только один раз и то - через запятую. В основном обменивались опытом борьбы с терроризмом", - сообщил Чижов.
По словам сенатора, в ходе выступления на встрече в Стамбуле он привел примеры переноса политического экстремизма на поле религии – "пример тому Украина".
"Перенос на поле религии – это гонения на каноническую УПЦ, захват храмов. На конец 2022 года был осуществлен силовой захват 250 храмов, имеются факты насилия в отношение священнослужителей, верующих, риторика ненависти со стороны раскольников. По сути дела, на Украине создается питательная среда для расцвета терроризма, и "мягкие" цели, прежде всего – религиозные и объекты культурного наследия – могут и уже становятся его жертвами", - подчеркнул сенатор.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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