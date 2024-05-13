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В Петербурге задержали сына женщины, тело которой нашли в мусорных мешках - РИА Новости, 13.05.2024
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15:01 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/ubiystvo-1945605217.html
В Петербурге задержали сына женщины, тело которой нашли в мусорных мешках
В Петербурге задержали сына женщины, тело которой нашли в мусорных мешках - РИА Новости, 13.05.2024
В Петербурге задержали сына женщины, тело которой нашли в мусорных мешках
Сын женщины, останки которой обнаружили в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, задержан по подозрению в ее убийстве, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:01
2024-05-13T15:01
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Сын женщины, останки которой обнаружили в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, задержан по подозрению в ее убийстве, сообщил городской главк СК РФ. Ранее в оперативных службах РИА Новости сообщали, что правоохранители, получившие сообщение об обнаружении в Шушарах человеческих останков, нашли в двух мусорных пакетах в поле между между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином тело женщины. ГСУСК РФ по Петербургу сообщало, что возбуждено уголовное дело об убийстве. "В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери", - говорится в сообщении. В рамках расследования решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали сына женщины, тело которой нашли в мусорных мешках

В Петербурге задержали сына женщины, останки которой нашли в Шушарах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Сын женщины, останки которой обнаружили в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, задержан по подозрению в ее убийстве, сообщил городской главк СК РФ.
Ранее в оперативных службах РИА Новости сообщали, что правоохранители, получившие сообщение об обнаружении в Шушарах человеческих останков, нашли в двух мусорных пакетах в поле между между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином тело женщины. ГСУСК РФ по Петербургу сообщало, что возбуждено уголовное дело об убийстве.
"В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери", - говорится в сообщении. В рамках расследования решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
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