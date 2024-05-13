https://ria.ru/20240513/ubiystvo-1945605217.html

В Петербурге задержали сына женщины, тело которой нашли в мусорных мешках

В Петербурге задержали сына женщины, тело которой нашли в мусорных мешках - РИА Новости, 13.05.2024

В Петербурге задержали сына женщины, тело которой нашли в мусорных мешках

Сын женщины, останки которой обнаружили в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, задержан по подозрению в ее убийстве, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:01

2024-05-13T15:01

2024-05-13T15:01

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Сын женщины, останки которой обнаружили в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, задержан по подозрению в ее убийстве, сообщил городской главк СК РФ. Ранее в оперативных службах РИА Новости сообщали, что правоохранители, получившие сообщение об обнаружении в Шушарах человеческих останков, нашли в двух мусорных пакетах в поле между между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином тело женщины. ГСУСК РФ по Петербургу сообщало, что возбуждено уголовное дело об убийстве. "В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери", - говорится в сообщении. В рамках расследования решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

https://ria.ru/20240424/luk-1942123655.html

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)