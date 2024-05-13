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Госдума утвердила Трутнева заместителем председатель правительства - РИА Новости, 13.05.2024
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15:49 13.05.2024 (обновлено: 16:04 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/trutnev-1945628352.html
Госдума утвердила Трутнева заместителем председатель правительства
Госдума утвердила Трутнева заместителем председатель правительства - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума утвердила Трутнева заместителем председатель правительства
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Юрия Трутнева заместителем председателя правительства России - полномочным... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:49
2024-05-13T16:04
политика
россия
госдума рф
юрий трутнев
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Юрия Трутнева заместителем председателя правительства России - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.За утверждение кандидатуры Трутнева проголосовало 376 депутатов, 58 депутатов воздержалось, 0 проголосовало против утверждения, следует из итогов голосования."1. Утвердить Трутнева Юрия Петровича заместителем председателя правительства Российской Федерации - полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в проекте постановления
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политика, россия, госдума рф, юрий трутнев, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Госдума РФ, Юрий Трутнев, Назначение нового состава правительства России
Госдума утвердила Трутнева заместителем председатель правительства

Госдума утвердила Трутнева замом председатель правительства — полпредом в ДФО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Юрий Трутнев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Юрий Трутнев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Юрий Трутнев выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Юрия Трутнева заместителем председателя правительства России - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
За утверждение кандидатуры Трутнева проголосовало 376 депутатов, 58 депутатов воздержалось, 0 проголосовало против утверждения, следует из итогов голосования.
"1. Утвердить Трутнева Юрия Петровича заместителем председателя правительства Российской Федерации - полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в проекте постановления
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ПолитикаРоссияГосдума РФЮрий ТрутневНазначение нового состава правительства России
 
 
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