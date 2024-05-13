https://ria.ru/20240513/trutnev-1945628352.html

Госдума утвердила Трутнева заместителем председатель правительства

Госдума утвердила Трутнева заместителем председатель правительства - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума утвердила Трутнева заместителем председатель правительства

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Юрия Трутнева заместителем председателя правительства России - полномочным... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:49

2024-05-13T15:49

2024-05-13T16:04

политика

россия

госдума рф

юрий трутнев

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Юрия Трутнева заместителем председателя правительства России - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.За утверждение кандидатуры Трутнева проголосовало 376 депутатов, 58 депутатов воздержалось, 0 проголосовало против утверждения, следует из итогов голосования."1. Утвердить Трутнева Юрия Петровича заместителем председателя правительства Российской Федерации - полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в проекте постановления

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, госдума рф, юрий трутнев, назначение нового состава правительства россии