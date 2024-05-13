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Трутнев назвал новые вызовы в работе на Дальнем Востоке и в Арктике - РИА Новости, 13.05.2024
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14:13 13.05.2024 (обновлено: 14:14 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/trutnev-1945582937.html
Трутнев назвал новые вызовы в работе на Дальнем Востоке и в Арктике
Трутнев назвал новые вызовы в работе на Дальнем Востоке и в Арктике - РИА Новости, 13.05.2024
Трутнев назвал новые вызовы в работе на Дальнем Востоке и в Арктике
Исполняющий обязанности вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО и кандидат на эту должность Юрий Трутнев в числе новых вызовов в работе на Дальнем Востоке... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:13
2024-05-13T14:14
экономика
россия
дальний восток
арктика
юрий трутнев
госдума рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО и кандидат на эту должность Юрий Трутнев в числе новых вызовов в работе на Дальнем Востоке и в Арктике видит увеличение нагрузки на Восточный полигон и необходимость ускорения развития Северного морского пути. "Время предъявляет новые вызовы. Санкции, применяемые нашими противниками к России, создали необходимость изменения транспортных потоков, кратно увеличили нагрузку на Восточный полигон железных дорог, портовое хозяйство, потребовали ускоренной реализации плана развития Северного морского пути. Работы впереди много", - сказал Трутнев во время выступления в Госдуме.
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экономика, россия, дальний восток, арктика, юрий трутнев, госдума рф
Экономика, Россия, Дальний Восток, Арктика, Юрий Трутнев, Госдума РФ
Трутнев назвал новые вызовы в работе на Дальнем Востоке и в Арктике

Трутнев назвал нагрузку на Восточный полигон и развитие СМП новыми вызовами

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Юрий Трутнев . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО и кандидат на эту должность Юрий Трутнев в числе новых вызовов в работе на Дальнем Востоке и в Арктике видит увеличение нагрузки на Восточный полигон и необходимость ускорения развития Северного морского пути.
"Время предъявляет новые вызовы. Санкции, применяемые нашими противниками к России, создали необходимость изменения транспортных потоков, кратно увеличили нагрузку на Восточный полигон железных дорог, портовое хозяйство, потребовали ускоренной реализации плана развития Северного морского пути. Работы впереди много", - сказал Трутнев во время выступления в Госдуме.
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