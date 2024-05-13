https://ria.ru/20240513/trutnev-1945582937.html

Трутнев назвал новые вызовы в работе на Дальнем Востоке и в Арктике

Трутнев назвал новые вызовы в работе на Дальнем Востоке и в Арктике - РИА Новости, 13.05.2024

Трутнев назвал новые вызовы в работе на Дальнем Востоке и в Арктике

Исполняющий обязанности вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО и кандидат на эту должность Юрий Трутнев в числе новых вызовов в работе на Дальнем Востоке... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:13

2024-05-13T14:13

2024-05-13T14:14

экономика

россия

дальний восток

арктика

юрий трутнев

госдума рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО и кандидат на эту должность Юрий Трутнев в числе новых вызовов в работе на Дальнем Востоке и в Арктике видит увеличение нагрузки на Восточный полигон и необходимость ускорения развития Северного морского пути. "Время предъявляет новые вызовы. Санкции, применяемые нашими противниками к России, создали необходимость изменения транспортных потоков, кратно увеличили нагрузку на Восточный полигон железных дорог, портовое хозяйство, потребовали ускоренной реализации плана развития Северного морского пути. Работы впереди много", - сказал Трутнев во время выступления в Госдуме.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дальний восток, арктика, юрий трутнев, госдума рф