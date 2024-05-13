https://ria.ru/20240513/trevoga-1945649105.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:44

2024-05-13T16:44

2024-05-13T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник на всей территории Украины воздушная тревога объявлялась дважды. Позже ее отменили. Отмечается, что в Харьковской области тревога звучит с 14.48 (совпадает с мск). В остальных указанных регионах тревога объявлена практически одновременно - в 16.18. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240513/galuschenko-1945577339.html

https://ria.ru/20240512/konflikt-1945455579.html

украина

днепропетровская область

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы рф