https://ria.ru/20240513/stoltenberg-1945728343.html

Эксперт прокомментировал заявления Столтенберга о восстановлении Украины

Эксперт прокомментировал заявления Столтенберга о восстановлении Украины - РИА Новости, 13.05.2024

Эксперт прокомментировал заявления Столтенберга о восстановлении Украины

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга про восстановление Украины подчеркивают, что на Западе на Украину и украинцев смотрят как на ресурс, заявил РИА... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T20:38

2024-05-13T20:38

2024-05-13T20:40

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга про восстановление Украины подчеркивают, что на Западе на Украину и украинцев смотрят как на ресурс, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак. Столтенберг ранее заявил, что Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения в конфликте с Россией. "Они не скрывают своего отношения к Украине, и жаль, что украинцы не всегда слышат заявления западных политиков "у себя", а не на встречах с Владимиром Зеленским", - сказал Дудчак. Он отметил, что те территории, которые были освобождены от власти киевского режима, уже давно восстанавливаются, и очень успешно. В качестве примеров эксперт привел Мариуполь, Луганск. Восстановление, подчеркнул он, идет там, где нет Запада и Киева. "Эти высказывания очередной раз показывают, что на Западе Украину видят исключительно как территорию, ресурс, а не как людей, которые там живут. Продолжение контроля Запада там - это использование и земель, и недр, и населения - как ресурса", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

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в мире, украина, россия, александр дудчак, йенс столтенберг, нато