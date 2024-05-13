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Эксперт прокомментировал заявления Столтенберга о восстановлении Украины - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 13.05.2024 (обновлено: 20:40 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/stoltenberg-1945728343.html
Эксперт прокомментировал заявления Столтенберга о восстановлении Украины
Эксперт прокомментировал заявления Столтенберга о восстановлении Украины - РИА Новости, 13.05.2024
Эксперт прокомментировал заявления Столтенберга о восстановлении Украины
Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга про восстановление Украины подчеркивают, что на Западе на Украину и украинцев смотрят как на ресурс, заявил РИА... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T20:38
2024-05-13T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр дудчак
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга про восстановление Украины подчеркивают, что на Западе на Украину и украинцев смотрят как на ресурс, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак. Столтенберг ранее заявил, что Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения в конфликте с Россией. "Они не скрывают своего отношения к Украине, и жаль, что украинцы не всегда слышат заявления западных политиков "у себя", а не на встречах с Владимиром Зеленским", - сказал Дудчак. Он отметил, что те территории, которые были освобождены от власти киевского режима, уже давно восстанавливаются, и очень успешно. В качестве примеров эксперт привел Мариуполь, Луганск. Восстановление, подчеркнул он, идет там, где нет Запада и Киева. "Эти высказывания очередной раз показывают, что на Западе Украину видят исключительно как территорию, ресурс, а не как людей, которые там живут. Продолжение контроля Запада там - это использование и земель, и недр, и населения - как ресурса", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
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в мире, украина, россия, александр дудчак, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Дудчак, Йенс Столтенберг, НАТО
Эксперт прокомментировал заявления Столтенберга о восстановлении Украины

Политолог Дудчак: генсек НАТО видит Украину исключительно как территорию

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга про восстановление Украины подчеркивают, что на Западе на Украину и украинцев смотрят как на ресурс, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Столтенберг ранее заявил, что Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения в конфликте с Россией.
"Они не скрывают своего отношения к Украине, и жаль, что украинцы не всегда слышат заявления западных политиков "у себя", а не на встречах с Владимиром Зеленским", - сказал Дудчак.
Он отметил, что те территории, которые были освобождены от власти киевского режима, уже давно восстанавливаются, и очень успешно. В качестве примеров эксперт привел Мариуполь, Луганск. Восстановление, подчеркнул он, идет там, где нет Запада и Киева.
"Эти высказывания очередной раз показывают, что на Западе Украину видят исключительно как территорию, ресурс, а не как людей, которые там живут. Продолжение контроля Запада там - это использование и земель, и недр, и населения - как ресурса", - резюмировал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександр ДудчакЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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