Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО назвал бессмысленным восстановление Украины в случае поражения - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 13.05.2024 (обновлено: 20:35 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/stoltenberg-1945686360.html
Генсек НАТО назвал бессмысленным восстановление Украины в случае поражения
Генсек НАТО назвал бессмысленным восстановление Украины в случае поражения - РИА Новости, 13.05.2024
Генсек НАТО назвал бессмысленным восстановление Украины в случае поражения
Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:14
2024-05-13T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
йенс столтенберг
жозеп боррель
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_67d48848aa06d34716495b48c3838cbc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине", — сказал он на молодежном саммите Североатлантического альянса.Главной задачей на нынешнем этапе он назвал поставки оружия Киеву на устойчивой основе. Столтенберг добавил, что НАТО поможет Украине "восстановить институты обороны и безопасности и стать членом альянса".На прошлой неделе генсек НАТО сообщил в интервью газете La Repubblica, что блок не направит войска на Украину. При этом он посетовал, что российские войска наступают и берут под контроль населенные пункты, это отчасти связано с тем, "что союзники по НАТО не смогли выполнить обещанное Киеву".В начале мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что ВСУ без поставок оружия капитулируют за две недели. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это грандиозным признанием.Ухудшение ситуации для ВСУ признавала и директор Национальной разведки США Аврил Хайнс. По ее словам, российская армия имеет потенциал для прорыва на Донецком и Харьковском направлениях.Вооруженные силы уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.Накануне Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в этом регионе, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский Генштаб признал трудной оперативную обстановку на этом направлении.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
https://ria.ru/20240513/forbes-1945550948.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
украина
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_854da7465d300f267fd16f4adf2498cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, йенс столтенберг, жозеп боррель, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, мария захарова, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Жозеп Боррель, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, США
Генсек НАТО назвал бессмысленным восстановление Украины в случае поражения

Столтенберг заявил о бессмысленности восстановления Украины в случае поражения

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине", — сказал он на молодежном саммите Североатлантического альянса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника
Вчера, 08:00
Главной задачей на нынешнем этапе он назвал поставки оружия Киеву на устойчивой основе. Столтенберг добавил, что НАТО поможет Украине "восстановить институты обороны и безопасности и стать членом альянса".
На прошлой неделе генсек НАТО сообщил в интервью газете La Repubblica, что блок не направит войска на Украину. При этом он посетовал, что российские войска наступают и берут под контроль населенные пункты, это отчасти связано с тем, "что союзники по НАТО не смогли выполнить обещанное Киеву".
В начале мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что ВСУ без поставок оружия капитулируют за две недели. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это грандиозным признанием.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском
Вчера, 12:37
Ухудшение ситуации для ВСУ признавала и директор Национальной разведки США Аврил Хайнс. По ее словам, российская армия имеет потенциал для прорыва на Донецком и Харьковском направлениях.
Вооруженные силы уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Накануне Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в этом регионе, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский Генштаб признал трудной оперативную обстановку на этом направлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада
22 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевЙенс СтолтенбергЖозеп БоррельНАТОЕвросоюзВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала