Генсек НАТО назвал бессмысленным восстановление Украины в случае поражения
Столтенберг заявил о бессмысленности восстановления Украины в случае поражения
© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине", — сказал он на молодежном саммите Североатлантического альянса.
Главной задачей на нынешнем этапе он назвал поставки оружия Киеву на устойчивой основе. Столтенберг добавил, что НАТО поможет Украине "восстановить институты обороны и безопасности и стать членом альянса".
На прошлой неделе генсек НАТО сообщил в интервью газете La Repubblica, что блок не направит войска на Украину. При этом он посетовал, что российские войска наступают и берут под контроль населенные пункты, это отчасти связано с тем, "что союзники по НАТО не смогли выполнить обещанное Киеву".
В начале мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что ВСУ без поставок оружия капитулируют за две недели. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это грандиозным признанием.
Ухудшение ситуации для ВСУ признавала и директор Национальной разведки США Аврил Хайнс. По ее словам, российская армия имеет потенциал для прорыва на Донецком и Харьковском направлениях.
Вооруженные силы уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днем ранее бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Накануне Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в этом регионе, особенно в Волчанске, чрезвычайно сложным. Украинский Генштаб признал трудной оперативную обстановку на этом направлении.
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