https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1945718814.html

Спецоперация, 13 мая: ВСУ признали успех российских войск под Харьковом

Спецоперация, 13 мая: ВСУ признали успех российских войск под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024

Спецоперация, 13 мая: ВСУ признали успех российских войск под Харьковом

О продвижении российских войск в Харьковской области, террористических атаках ВСУ и первом заявлении кандидата на пост министра обороны Белоусова о спецоперации РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:40

2024-05-13T19:40

2024-05-13T20:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

харьковская область

леонид ринк

андрей белоусов

леонид пасечник

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. О продвижении российских войск в Харьковской области, террористических атаках ВСУ и первом заявлении кандидата на пост министра обороны Белоусова о спецоперации — в материале РИА Новости.Киев признал продвижение российских войск под ХарьковомГенштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. "На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Ведутся бои за приграничный город Волчанск", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского Генштаба. Отмечается, что у России "есть тактический успех".Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как утверждается, сложилась еще на пяти направлениях. Минобороны сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Двести солдат ВСУ попали под удар ВС России рядом с ЧугуевомОколо 200 военных ВСУ попали под удар Вооруженных сил России в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Вчера вечером был прилет в Башкировке, ударили по казарме вэсэушников. По данным агентуры, под удар попали около 200 военнослужащих, данных о погибших пока нет", — сказал собеседник агентства.По сведениям подполья, Чугуев используют для снабжения войск, идущих для ротации на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление, а также для доукомплектования потрепанных украинских подразделений.ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты над Крымом Средства ПВО уничтожили четыре украинские крылатые ракеты Storm Shadow над Крымом, над Белгородской областью сбиты 12 снарядов РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня "Ольха" и авиационных управляемых ракет Storm Shadow по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Там уточнили, что "дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и 12 БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области".ВСУ применяют синильную кислоту Симптомы, которые испытывали жители села Семеновка Ясиноватовского района ДНР после применения ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом, соответствуют тем, что возникают при использовании синильной кислоты, заявил РИА Новости доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк. ВСУ использовали против гражданского населения в селе Семеновка боевые отравляющие вещества, из-за чего люди задыхались, начиналась рвота, сильный кашель, у некоторых отдельные симптомы сохраняются до сих пор, рассказал РИА Новости местный житель Сергей, эвакуированный российскими военными из зоны боев в конце апреля. "Какой-то тип оружия у них (ВСУ. — Прим. ред.), я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей", — рассказал собеседник агентства.Белоусов сделал первое заявление по теме СВО Участников спецоперации, которые приезжают в отпуск, зачастую из гражданских медицинских учреждений отправляют в переполненные госпитали, этот вопрос надо решать, заявил кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов. "Нам есть над чем работать. <...> Это касается особенно медицинского обслуживания. Я считаю, непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют, из гражданских медицинских учреждений отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать", — сказал Белоусов.ВСУ, предварительно, ударили по Краснодону ракетой ATACMS Украинские войска, по предварительным данным, использовали ракеты американского производства ATACMS при обстреле Краснодона в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник. "Предварительно, враг использовал ракеты американского производства ATACMS. Строения промзоны получили значительные повреждения", — написал он в Telegram-канале.Пасечник подчеркнул, что части ракет нашли в парке и жилом дворе Молодогвардейска. Территорию обследовали саперы, все обломки боеприпасов вывезли. Глава ЛНР добавил, что в общей сложности в результате обстрела Краснодона погибли три мирных жителя, еще шесть получили ранения. Пасечник отметил, что все очаги возгорания на территории промышленной зоны локализованы. ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты 16 реактивных снарядов украинской РЗСО Vampire, сообщили в понедельник в Минобороны. "Тринадцатого мая около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — сказали в ведомстве.Брифинг МинобороныКак сообщили в понедельник в Минобороны, украинские войска потеряли за сутки в совокупности на всех направлениях до 1455 человек. Российскими подразделениями уничтожены 16 единиц бронетехники и 20 орудий полевой артиллерии противника. В частности, подбит один танк Leopard 2А1. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах. Средствами ПВО сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, шесть тактических ракет "Точка-У", 39 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire чешского производства и HIMARS производства США, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США и четыре крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945479775.html

https://ria.ru/20240513/stoltenberg-1945686360.html

https://ria.ru/20240513/forbes-1945550948.html

https://ria.ru/20240513/konflikt-1945621781.html

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

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Освобождение села Бердычи в ДНР Минобороны показало кадры освобождения села Бердычи в ДНР. Командир штурмового взвода "Аверик" рассказал, как проходили бои. 2024-05-13T19:40 true PT1M20S

Минобороны об улучшении тактического положения в Харьковской области Российская группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в Харьковской области, сообщило Министерство обороны. "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области", – уточнили в ведомстве. 2024-05-13T19:40 true PT0M45S

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безопасность, россия, белгородская область, харьковская область, леонид ринк, андрей белоусов, леонид пасечник, вооруженные силы украины