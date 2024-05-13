https://ria.ru/20240513/soveschanie-1945690666.html

Путин провел совещание с членами Совбеза

Путин провел совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 13.05.2024

Путин провел совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:32

2024-05-13T18:32

2024-05-13T18:37

владимир путин

политика

россия

сергей шойгу

николай патрушев

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.Ранее глава государства назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ. Сообщалось, что прежде занимавший эту должность Николай Патрушев переходит на другую работу. На должность министра обороны Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера правительства.В понедельник днем на сайтах Кремля и Совбеза РФ Шойгу значился в новой должности.

https://ria.ru/20240513/sayt-1945673897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, политика, россия, сергей шойгу, николай патрушев