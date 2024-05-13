https://ria.ru/20240513/soveschanie-1945690666.html
Путин провел совещание с членами Совбеза
Путин провел совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 13.05.2024
Путин провел совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:32
2024-05-13T18:32
2024-05-13T18:37
владимир путин
политика
россия
сергей шойгу
николай патрушев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.Ранее глава государства назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ. Сообщалось, что прежде занимавший эту должность Николай Патрушев переходит на другую работу. На должность министра обороны Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера правительства.В понедельник днем на сайтах Кремля и Совбеза РФ Шойгу значился в новой должности.
https://ria.ru/20240513/sayt-1945673897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, сергей шойгу, николай патрушев
Владимир Путин, Политика, Россия, Сергей Шойгу, Николай Патрушев
Путин провел совещание с членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности