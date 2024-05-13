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Шойгу будет куратором, а не руководителем ФСВТС, разъяснили в Кремле - РИА Новости, 13.05.2024
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19:44 13.05.2024 (обновлено: 19:46 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/shoygu-1945719937.html
Шойгу будет куратором, а не руководителем ФСВТС, разъяснили в Кремле
Шойгу будет куратором, а не руководителем ФСВТС, разъяснили в Кремле - РИА Новости, 13.05.2024
Шойгу будет куратором, а не руководителем ФСВТС, разъяснили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:44
2024-05-13T19:46
политика
россия
сергей шойгу
дмитрий песков
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
совет безопасности рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не её непосредственным руководителем.Ранее Песков сообщал, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря СБ РФ будет являться заместителем президента в комиссии по ВПК."Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о полномочиях Шойгу в новой должности.Песков напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.
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политика, россия, сергей шойгу, дмитрий песков, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), совет безопасности рф
Политика, Россия, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Совет Безопасности РФ
Шойгу будет куратором, а не руководителем ФСВТС, разъяснили в Кремле

Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не руководить службой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не её непосредственным руководителем.
Ранее Песков сообщал, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря СБ РФ будет являться заместителем президента в комиссии по ВПК.
"Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о полномочиях Шойгу в новой должности.
Песков напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.
Скриншот страницы сайта Совета Безопасности Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Совбез обновил информацию о руководстве на сайте
Вчера, 17:39
 
ПолитикаРоссияСергей ШойгуДмитрий ПесковФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Совет Безопасности РФ
 
 
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