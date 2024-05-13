https://ria.ru/20240513/shoygu-1945719937.html
Шойгу будет куратором, а не руководителем ФСВТС, разъяснили в Кремле
Шойгу будет куратором, а не руководителем ФСВТС, разъяснили в Кремле - РИА Новости, 13.05.2024
Шойгу будет куратором, а не руководителем ФСВТС, разъяснили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:44
2024-05-13T19:44
2024-05-13T19:46
политика
россия
сергей шойгу
дмитрий песков
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_8c8acdd29d0a063c0358284838b73608.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не её непосредственным руководителем.Ранее Песков сообщал, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря СБ РФ будет являться заместителем президента в комиссии по ВПК."Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о полномочиях Шойгу в новой должности.Песков напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.
https://ria.ru/20240513/sayt-1945673897.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_56af96d1bb46e58e7bc72c2dd36fa62d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей шойгу, дмитрий песков, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), совет безопасности рф
Политика, Россия, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Совет Безопасности РФ
Шойгу будет куратором, а не руководителем ФСВТС, разъяснили в Кремле
Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не руководить службой