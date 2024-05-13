https://ria.ru/20240513/shoygu-1945719937.html

Шойгу будет куратором, а не руководителем ФСВТС, разъяснили в Кремле

Шойгу будет куратором, а не руководителем ФСВТС, разъяснили в Кремле - РИА Новости, 13.05.2024

Шойгу будет куратором, а не руководителем ФСВТС, разъяснили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:44

2024-05-13T19:44

2024-05-13T19:46

политика

россия

сергей шойгу

дмитрий песков

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

совет безопасности рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности РФ будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не её непосредственным руководителем.Ранее Песков сообщал, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря СБ РФ будет являться заместителем президента в комиссии по ВПК."Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о полномочиях Шойгу в новой должности.Песков напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.

https://ria.ru/20240513/sayt-1945673897.html

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политика, россия, сергей шойгу, дмитрий песков, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), совет безопасности рф