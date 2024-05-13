https://ria.ru/20240513/shoygu-1945690769.html

Шойгу принимает участие во встрече Путина с членами Совбеза

Шойгу принимает участие во встрече Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 13.05.2024

Шойгу принимает участие во встрече Путина с членами Совбеза

Новый секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу принимает в понедельник участие во встрече президента России Владимира Путина с членами Совбеза. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:32

2024-05-13T18:32

2024-05-13T19:05

политика

россия

владимир путин

сергей шойгу

николай патрушев

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Новый секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу принимает в понедельник участие во встрече президента России Владимира Путина с членами Совбеза.Оперативное совещание с постоянными членами СБ прошло в режиме видеоконференции.Ранее президент РФ назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ. Прежде занимавший эту должность Николай Патрушев переходит на другую работу. На должность министра обороны Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера правительства.

https://ria.ru/20240513/soveschanie-1945690666.html

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политика, россия, владимир путин, сергей шойгу, николай патрушев