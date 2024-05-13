https://ria.ru/20240513/sayt-1945673897.html

Совбез обновил информацию о руководстве на сайте

Совбез обновил информацию о руководстве на сайте - РИА Новости, 13.05.2024

Совбез обновил информацию о руководстве на сайте

Сайт Совета безопасности РФ обновил информацию о секретаре, в должности секретаря совещательного органа теперь указан бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:39

2024-05-13T17:39

2024-05-13T17:50

политика

россия

сергей шойгу

владимир путин

николай патрушев

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сайт Совета безопасности РФ обновил информацию о секретаре, в должности секретаря совещательного органа теперь указан бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ. Прежде занимавший эту должность Николай Патрушев переходит на другую работу. На должность министра обороны Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера правительства. На сайте Совбеза РФ была обновлена страница, посвященная секретарю совещательного органа. Теперь там указан Сергей Шойгу, размещена его фотография и представлена биография. "Указом президента Российской Федерации № 328 от 12 мая 2024 года назначен секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии", - говорится в биографии Шойгу, опубликованной на сайте Совбеза. Раздел официального сайта правительства РФ, посвященный персональному составу кабмина, также изменился после кадровых изменений в силовом блоке. Последние изменения в разделе "Персональный состав правительства" были внесены 12 мая. Теперь в числе федеральных министров Шойгу не упоминается. Остальные исполняющие обязанности вице-премьеров и министров указаны на сайте без изменений.

https://ria.ru/20240513/zapadnye_smi-1945479915.html

https://ria.ru/20240512/perestanovki-1945470677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сергей шойгу, владимир путин, николай патрушев