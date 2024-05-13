Трутнев рассказал о работе над новым самолетом "Байкал"
Трутнев: самолет "Байкал" к концу 2025 года должен выйти на линию
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал"
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал". Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самолет "Байкал" к концу 2025 года должен выйти на линию, сейчас идет работа над его комплектацией и стоимостью, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО и кандидат на эту должность Юрий Трутнев.
"Строится самолет "Байкал". Мы вместе с Минпромом этим активно занимаемся, стараемся сделать его конкурентным по комплектации, по цене - там не все просто, но к концу 2025 года "Байкал" должен выйти на линию", - сказал Трутнев во время выступления в Госдуме.
В январе глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что выпуск самолета "Байкал" может начаться в ближайшие два года, а в ноябре 2023 года заявлял, что полная стоимость самолета "Байкал" превысит 200 миллионов рублей. В конце сентября 2023 года сам Трутнев сообщал, что, по предварительным оценкам, "Байкал" будет введен в эксплуатацию примерно через полтора года. По ранее опубликованной информации от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), планируется, что самолеты пополнят флот "Авроры" в 2026-2030 годах и будут выполнены в различной комплектации для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других, заменив морально устаревшие Ан-2.
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