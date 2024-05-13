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Трутнев рассказал о работе над новым самолетом "Байкал" - РИА Новости, 13.05.2024
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14:33 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/samolet-1945591457.html
Трутнев рассказал о работе над новым самолетом "Байкал"
Трутнев рассказал о работе над новым самолетом "Байкал" - РИА Новости, 13.05.2024
Трутнев рассказал о работе над новым самолетом "Байкал"
Самолет "Байкал" к концу 2025 года должен выйти на линию, сейчас идет работа над его комплектацией и стоимостью, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:33
2024-05-13T14:33
экономика
россия
юрий трутнев
алексей чекунков
госдума рф
ан-2
самолет "байкал"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самолет "Байкал" к концу 2025 года должен выйти на линию, сейчас идет работа над его комплектацией и стоимостью, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО и кандидат на эту должность Юрий Трутнев. "Строится самолет "Байкал". Мы вместе с Минпромом этим активно занимаемся, стараемся сделать его конкурентным по комплектации, по цене - там не все просто, но к концу 2025 года "Байкал" должен выйти на линию", - сказал Трутнев во время выступления в Госдуме. В январе глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что выпуск самолета "Байкал" может начаться в ближайшие два года, а в ноябре 2023 года заявлял, что полная стоимость самолета "Байкал" превысит 200 миллионов рублей. В конце сентября 2023 года сам Трутнев сообщал, что, по предварительным оценкам, "Байкал" будет введен в эксплуатацию примерно через полтора года. По ранее опубликованной информации от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), планируется, что самолеты пополнят флот "Авроры" в 2026-2030 годах и будут выполнены в различной комплектации для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других, заменив морально устаревшие Ан-2.
https://ria.ru/20231122/baykal-1911059835.html
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экономика, россия, юрий трутнев, алексей чекунков, госдума рф, ан-2, самолет "байкал"
Экономика, Россия, Юрий Трутнев, Алексей Чекунков, Госдума РФ, Ан-2, Самолет "Байкал"
Трутнев рассказал о работе над новым самолетом "Байкал"

Трутнев: самолет "Байкал" к концу 2025 года должен выйти на линию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал"
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 Байкал - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самолет "Байкал" к концу 2025 года должен выйти на линию, сейчас идет работа над его комплектацией и стоимостью, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО и кандидат на эту должность Юрий Трутнев.
"Строится самолет "Байкал". Мы вместе с Минпромом этим активно занимаемся, стараемся сделать его конкурентным по комплектации, по цене - там не все просто, но к концу 2025 года "Байкал" должен выйти на линию", - сказал Трутнев во время выступления в Госдуме.
В январе глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что выпуск самолета "Байкал" может начаться в ближайшие два года, а в ноябре 2023 года заявлял, что полная стоимость самолета "Байкал" превысит 200 миллионов рублей. В конце сентября 2023 года сам Трутнев сообщал, что, по предварительным оценкам, "Байкал" будет введен в эксплуатацию примерно через полтора года. По ранее опубликованной информации от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), планируется, что самолеты пополнят флот "Авроры" в 2026-2030 годах и будут выполнены в различной комплектации для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других, заменив морально устаревшие Ан-2.
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 Байкал - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Глава Минвостокразвития назвал стоимость нового самолета "Байкал"
22 ноября 2023, 14:37
 
ЭкономикаРоссияЮрий ТрутневАлексей ЧекунковГосдума РФАн-2Самолет "Байкал"
 
 
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