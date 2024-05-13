https://ria.ru/20240513/samolet-1945591457.html

Трутнев рассказал о работе над новым самолетом "Байкал"

Трутнев рассказал о работе над новым самолетом "Байкал" - РИА Новости, 13.05.2024

Трутнев рассказал о работе над новым самолетом "Байкал"

Самолет "Байкал" к концу 2025 года должен выйти на линию, сейчас идет работа над его комплектацией и стоимостью, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:33

2024-05-13T14:33

2024-05-13T14:33

экономика

россия

юрий трутнев

алексей чекунков

госдума рф

ан-2

самолет "байкал"

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самолет "Байкал" к концу 2025 года должен выйти на линию, сейчас идет работа над его комплектацией и стоимостью, сообщил исполняющий обязанности вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО и кандидат на эту должность Юрий Трутнев. "Строится самолет "Байкал". Мы вместе с Минпромом этим активно занимаемся, стараемся сделать его конкурентным по комплектации, по цене - там не все просто, но к концу 2025 года "Байкал" должен выйти на линию", - сказал Трутнев во время выступления в Госдуме. В январе глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что выпуск самолета "Байкал" может начаться в ближайшие два года, а в ноябре 2023 года заявлял, что полная стоимость самолета "Байкал" превысит 200 миллионов рублей. В конце сентября 2023 года сам Трутнев сообщал, что, по предварительным оценкам, "Байкал" будет введен в эксплуатацию примерно через полтора года. По ранее опубликованной информации от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), планируется, что самолеты пополнят флот "Авроры" в 2026-2030 годах и будут выполнены в различной комплектации для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других, заменив морально устаревшие Ан-2.

https://ria.ru/20231122/baykal-1911059835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, юрий трутнев, алексей чекунков, госдума рф, ан-2, самолет "байкал"