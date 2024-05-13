Рейтинг@Mail.ru
Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 13.05.2024 (обновлено: 12:24 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/rossiya-1945524695.html
Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров
Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров - РИА Новости, 13.05.2024
Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров
Если западные страны хотят решить украинский кризис на поле боя, то Москва к этому готова, заявил исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров во время... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:14
2024-05-13T12:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
совет федерации рф
безопасность
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Если западные страны хотят решить украинский кризис на поле боя, то Москва к этому готова, заявил исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров во время консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост министра иностранных дел."Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя", — сказал дипломат.Министр также указал, что конференция по Украине в Швейцарии, которая запланирована на июнь и куда не пригласили Россию, сводится лишь к составлению ультиматума Москве.При этом он сравнил само мероприятие с "выговором для школьника"."Знаете, как двоечника — педсовет, они его выставили, там между собой все решили, потом его вызвали и объявили приговор — так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами", — пояснил Лавров.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности.Кроме того, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
https://ria.ru/20240511/peregovory-1945267018.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, совет федерации рф, безопасность, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Совет Федерации РФ, Безопасность, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров

Лавров: если Запад хочет биться на поле боя за Украину, то Россия к этому готова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Если западные страны хотят решить украинский кризис на поле боя, то Москва к этому готова, заявил исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров во время консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост министра иностранных дел.
«
"Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя", — сказал дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Россия резко поменяла отношение к Зеленскому
6 мая, 08:00
Министр также указал, что конференция по Украине в Швейцарии, которая запланирована на июнь и куда не пригласили Россию, сводится лишь к составлению ультиматума Москве.
При этом он сравнил само мероприятие с "выговором для школьника".
«
"Знаете, как двоечника — педсовет, они его выставили, там между собой все решили, потом его вызвали и объявили приговор — так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами", — пояснил Лавров.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Нуланд заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией
11 мая, 17:15
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности.
Кроме того, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСовет Федерации РФБезопасностьСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала