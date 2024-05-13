https://ria.ru/20240513/rossiya-1945524695.html

Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров

Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров - РИА Новости, 13.05.2024

Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров

Если западные страны хотят решить украинский кризис на поле боя, то Москва к этому готова, заявил исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров во время... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:14

2024-05-13T11:14

2024-05-13T12:24

специальная военная операция на украине

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украина

совет федерации рф

безопасность

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Если западные страны хотят решить украинский кризис на поле боя, то Москва к этому готова, заявил исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров во время консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост министра иностранных дел."Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя", — сказал дипломат.Министр также указал, что конференция по Украине в Швейцарии, которая запланирована на июнь и куда не пригласили Россию, сводится лишь к составлению ультиматума Москве.При этом он сравнил само мероприятие с "выговором для школьника"."Знаете, как двоечника — педсовет, они его выставили, там между собой все решили, потом его вызвали и объявили приговор — так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами", — пояснил Лавров.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности.Кроме того, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

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https://ria.ru/20240511/peregovory-1945267018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, совет федерации рф, безопасность, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)