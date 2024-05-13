https://ria.ru/20240513/rossiya-1945524695.html
Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров
Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров - РИА Новости, 13.05.2024
Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров
Если западные страны хотят решить украинский кризис на поле боя, то Москва к этому готова, заявил исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров во время... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:14
2024-05-13T11:14
2024-05-13T12:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
совет федерации рф
безопасность
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Если западные страны хотят решить украинский кризис на поле боя, то Москва к этому готова, заявил исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров во время консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост министра иностранных дел."Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя", — сказал дипломат.Министр также указал, что конференция по Украине в Швейцарии, которая запланирована на июнь и куда не пригласили Россию, сводится лишь к составлению ультиматума Москве.При этом он сравнил само мероприятие с "выговором для школьника"."Знаете, как двоечника — педсовет, они его выставили, там между собой все решили, потом его вызвали и объявили приговор — так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами", — пояснил Лавров.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности.Кроме того, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, совет федерации рф, безопасность, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Совет Федерации РФ, Безопасность, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия готова биться с Западом на поле боя, заявил Лавров
Лавров: если Запад хочет биться на поле боя за Украину, то Россия к этому готова