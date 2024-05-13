https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением

Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением - РИА Новости, 13.05.2024

Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением

Традиционные майские "каникулы" вместо обычного новостного затишья на этот раз оказались крайне насыщены событиями, основными из которых стало формирование... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T00:15

2024-05-13T00:15

2024-05-13T09:17

аналитика

россия

владимир путин

андрей белоусов

сергей шойгу

министерство обороны сша

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Традиционные майские "каникулы" вместо обычного новостного затишья на этот раз оказались крайне насыщены событиями, основными из которых стало формирование нового состава правительства и активизация российской армии на Харьковском направлении. Однако главную информационную бомбу за несколько часов до возвращения страны к обычному рабочему графику взорвал Владимир Путин: Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности России, а на пост министра обороны президентом предложен Андрей Белоусов, занимавший до того должность первого вице-премьера.Пару дней назад, когда стало известно, что на должность первого вице-премьера в новом правительстве Михаилом Мишустиным предложен Денис Мантуров, это повлекло несколько растерянную и даже немного настороженную реакцию людей, следящих за экономической политикой России. Вклад Мантурова и возглавляемого им Министерства промышленности и торговли в то, как отечественная экономика справилась со всеми вызовами последних лет (от пандемии до "санкций из ада"), огромен, и его новое назначение — абсолютно заслуженно.Но закономерно возник вопрос: а как же Белоусов?Дело в том, что именно первый вице-премьер на протяжении многих лет, еще будучи помощником президента, последовательно продвигал идеи усиления государственного регулирования, реиндустриализации России и опоры на реальный сектор как главный двигатель развития страны, в общем все те изменения, что мы наблюдали в последние годы.Некоторые в нем даже видели непримиримого врага финансового блока правительства, традиционно опирающегося на монетаристский подход. Ложность подобного взгляда убедительно продемонстрировали последние годы, когда именно слаженная работа правительства, включая "финансистов" и "промышленников", позволила российской экономике не просто справиться с организованным для нее Западом штормом, но и совершить настоящий прорыв. Значение в этой работе Белоусова как первого вице-премьера трудно переоценить. И тут он внезапно остался без должности — разумеется, это повлекло за собой шушуканья и разнообразные теории заговора.Однако главный сюрприз оказался впереди — новость о его переходе в Министерство обороны прозвучала просто громом среди ясного неба (а уж какой шок она вызвала на Западе!). По этому поводу в ближайшие дни предстоит услышать немало версий, почему Путин предпочел на посту министра обороны сугубо гражданского человека и экономиста (более того, макроэкономиста-стратега).А между тем Кремль, как и во многих других случаях, дал откровенное объяснение такому выбору президента.Во-первых, за последние годы в силу всем известных обстоятельств военный и в целом силовой бюджет России резко вырос: он уже достиг 6,7% от ВВП и приближается к позднесоветскому показателю в 7,4%. А во главе государства у нас стоят люди, которые очень хорошо помнят, что колоссальное бремя военного бюджета было одной из причин, похоронивших советскую экономику. Это не значит, что его нужно немедленно уменьшать. Против России Западом развернута война, которая на глазах теряет приставку "прокси" — о сокращении не может быть и речи. Возможно, его придется увеличивать и дальше. В таких условиях необходимо, чтобы военные деньги расходовались с максимальной эффективностью и пользой — и для армии, и для страны в целом. А это работа для экономиста.Во-вторых, Дмитрий Песков прямо заявил, что "сегодня на поле боя побеждает тот, кто открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренческого". Судя по всему, надежд на скорое завершение противостояния с Западом в Кремле не питают и российской армии предстоит немало испытаний и битв. Мужество наших солдат, противостоящих врагу, безгранично, но главной целью государственной политики Владимиром Путиным названо народосбережение — и военных это касается в не меньшей степени, нежели гражданского населения. Следовательно, стоит задача обеспечения армии всем возможным для сохранения жизней бойцов, включая новейшие разработки — от личной амуниции до тяжелого вооружения.Однако армия — в любой стране — довольно неповоротливая и закрытая система с массой особенностей. На фоне Пентагона и его пакета с гайками за 90 тысяч долларов российское Минобороны выглядит образцом прозрачности, эффективности и инновационности, однако проблем у нас хватает — дело Тимура Иванова служит тому напоминанием.Это объясняет, почему на пост министра обороны Владимир Путин выбрал Андрея Белоусова — экономиста, мыслящего стратегически и национальными интересами, имеющего обширный опыт работы над трансформацией российской экономики и обладающего прочными связями в промышленности, работающей в интересах военных.Для войны у России есть Генштаб, а для превращения армии и военно-промышленного комплекса в современную, быстро адаптирующуюся к новым вызовам систему, со стремительным внедрением инноваций и высокой экономической эффективностью, президент направляет в Минобороны Андрея Белоусова.

https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html

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https://ria.ru/20240512/peskov-1945462558.html

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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аналитика, россия, владимир путин, андрей белоусов, сергей шойгу, министерство обороны сша