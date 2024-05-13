https://ria.ru/20240513/putin-1945691085.html

Путин призвал членов Совбеза уделить внимание отношениям со странами СНГ

Путин призвал членов Совбеза уделить внимание отношениям со странами СНГ - РИА Новости, 13.05.2024

Путин призвал членов Совбеза уделить внимание отношениям со странами СНГ

Россия должна уделять больше внимания отношениям со странами СНГ, заявил Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:34

2024-05-13T18:34

2024-05-13T19:18

россия

владимир путин

снг

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия должна уделять больше внимания отношениям со странами СНГ, заявил Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза."Мы с министром финансов говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационные", — подчеркнул он.По словам президента, эта тема остается приоритетной для России во внешней сфере.Уточняется, что на совещании присутствует новый секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Также в мероприятии участвует экс-глава Совбеза Николай Патрушев.В воскресенье президент внес кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны для рассмотрения в Совете Федерации. Занимавшего пост главы ведомства Сергея Шойгу Путин назначил секретарем Совбеза. Другим указом президент освободил от этой должности Николая Патрушева.Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Шойгу на посту секретаря Совбеза будет одновременно заместителем главы государства в комиссии по ВПК. Кроме того, ему поручат курировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По словам пресс-секретаря президента, экс-министр обороны продолжит работать в той сфере, которую знает изнутри. Что касается Патрушева, то о его новой должности Кремль сообщит позднее.

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Путин на совещании с членами Совета безопасности Путин 2024-05-13T18:34 true PT0M56S

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россия, владимир путин, снг