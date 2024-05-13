https://ria.ru/20240513/putin-1945691085.html
Путин призвал членов Совбеза уделить внимание отношениям со странами СНГ
Путин призвал членов Совбеза уделить внимание отношениям со странами СНГ - РИА Новости, 13.05.2024
Путин призвал членов Совбеза уделить внимание отношениям со странами СНГ
Россия должна уделять больше внимания отношениям со странами СНГ, заявил Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:34
2024-05-13T18:34
2024-05-13T19:18
россия
владимир путин
снг
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия должна уделять больше внимания отношениям со странами СНГ, заявил Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза."Мы с министром финансов говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационные", — подчеркнул он.По словам президента, эта тема остается приоритетной для России во внешней сфере.Уточняется, что на совещании присутствует новый секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Также в мероприятии участвует экс-глава Совбеза Николай Патрушев.В воскресенье президент внес кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны для рассмотрения в Совете Федерации. Занимавшего пост главы ведомства Сергея Шойгу Путин назначил секретарем Совбеза. Другим указом президент освободил от этой должности Николая Патрушева.Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Шойгу на посту секретаря Совбеза будет одновременно заместителем главы государства в комиссии по ВПК. Кроме того, ему поручат курировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По словам пресс-секретаря президента, экс-министр обороны продолжит работать в той сфере, которую знает изнутри. Что касается Патрушева, то о его новой должности Кремль сообщит позднее.
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Путин на совещании с членами Совета безопасности
Путин
2024-05-13T18:34
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россия, владимир путин, снг
Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин призвал членов Совбеза уделить внимание отношениям со странами СНГ
Путин призвал членов Совбеза уделить больше внимания отношениям со странами СНГ
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия должна уделять больше внимания отношениям со странами СНГ, заявил Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.
«
"Мы с министром финансов говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационные", — подчеркнул он.
По словам президента, эта тема остается приоритетной для России во внешней сфере.
Уточняется, что на совещании присутствует новый секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Также в мероприятии участвует экс-глава Совбеза Николай Патрушев.
В воскресенье президент внес кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны для рассмотрения в Совете Федерации. Занимавшего пост главы ведомства Сергея Шойгу
Путин назначил секретарем Совбеза. Другим указом президент освободил от этой должности Николая Патрушева
.
Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Шойгу на посту секретаря Совбеза будет одновременно заместителем главы государства в комиссии по ВПК. Кроме того, ему поручат курировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По словам пресс-секретаря президента, экс-министр обороны продолжит работать в той сфере, которую знает изнутри. Что касается Патрушева, то о его новой должности Кремль сообщит позднее.