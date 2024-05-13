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Участники протеста в Ереване начали перекрывать улицы - РИА Новости, 13.05.2024
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07:58 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/protest-1945496623.html
Участники протеста в Ереване начали перекрывать улицы
Участники протеста в Ереване начали перекрывать улицы - РИА Новости, 13.05.2024
Участники протеста в Ереване начали перекрывать улицы
Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана, есть задержанные, сообщает участвующее... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:58
2024-05-13T07:58
ереван
армения
азербайджан
никол пашинян
армянская апостольская церковь
евросоюз
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ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана, есть задержанные, сообщает участвующее в протесте движение "Национальный фронт", которое выложило видеокадры с акций. Отмечается, что перекрыты ключевой проспект Мясникяна, связывающий центр города с окраинами, и центральная улица Абовяна, уже есть задержанные. В воскресенье лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников парализовать Ереван с утра понедельника. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью сёлами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240427/armeniya-1942763648.html
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ереван, армения, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, евросоюз, в мире
Ереван, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Евросоюз, В мире
Участники протеста в Ереване начали перекрывать улицы

Участники протеста в Ереване заявили, что перекрывают улицы, есть задержанные

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у резиденции президента в центре Еревана
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у резиденции президента в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у резиденции президента в центре Еревана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана, есть задержанные, сообщает участвующее в протесте движение "Национальный фронт", которое выложило видеокадры с акций.
Отмечается, что перекрыты ключевой проспект Мясникяна, связывающий центр города с окраинами, и центральная улица Абовяна, уже есть задержанные.
Протестующие перекрыли автодорогу Ереван — Тбилиси в районе реки Дебед
В Армении протестующие перекрыли трассу Ереван — Тбилиси
27 апреля, 14:41
В воскресенье лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников парализовать Ереван с утра понедельника.
С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью сёлами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Площадь Республики в городе Ереване - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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10 мая, 23:13
 
ЕреванАрменияАзербайджанНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕвросоюзВ мире
 
 
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