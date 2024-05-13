Участники протеста в Ереване начали перекрывать улицы
Участники протеста в Ереване заявили, что перекрывают улицы, есть задержанные
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у резиденции президента в центре Еревана
© Sputnik / Арам Нерсесян
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у резиденции президента в центре Еревана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана, есть задержанные, сообщает участвующее в протесте движение "Национальный фронт", которое выложило видеокадры с акций.
Отмечается, что перекрыты ключевой проспект Мясникяна, связывающий центр города с окраинами, и центральная улица Абовяна, уже есть задержанные.
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В воскресенье лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников парализовать Ереван с утра понедельника.
С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью сёлами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".