https://ria.ru/20240513/protest-1945496623.html

Участники протеста в Ереване начали перекрывать улицы

Участники протеста в Ереване начали перекрывать улицы - РИА Новости, 13.05.2024

Участники протеста в Ереване начали перекрывать улицы

Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана, есть задержанные, сообщает участвующее... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T07:58

2024-05-13T07:58

2024-05-13T07:58

ереван

армения

азербайджан

никол пашинян

армянская апостольская церковь

евросоюз

в мире

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ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана, есть задержанные, сообщает участвующее в протесте движение "Национальный фронт", которое выложило видеокадры с акций. Отмечается, что перекрыты ключевой проспект Мясникяна, связывающий центр города с окраинами, и центральная улица Абовяна, уже есть задержанные. В воскресенье лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников парализовать Ереван с утра понедельника. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью сёлами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240427/armeniya-1942763648.html

https://ria.ru/20240510/gruziya-1945182769.html

ереван

армения

азербайджан

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ереван, армения, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, евросоюз, в мире