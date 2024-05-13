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Присяжным по делу Бишимбаева предстоит ответить на 13 вопросов - РИА Новости, 13.05.2024
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13:38 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/prisyazhnye-1945574566.html
Присяжным по делу Бишимбаева предстоит ответить на 13 вопросов
Присяжным по делу Бишимбаева предстоит ответить на 13 вопросов - РИА Новости, 13.05.2024
Присяжным по делу Бишимбаева предстоит ответить на 13 вопросов
Присяжные по делу экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой, удалились в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:38
2024-05-13T13:38
происшествия
казахстан
астана
куандык бишимбаев
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Присяжные по делу экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой, удалились в совещательную комнату и отвечают на вопросы, составленные участниками процесса.Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана — 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание"). Первая предусматривает лишение свободы от 15 лет вплоть до пожизненного. Вторая — до двух лет. Судебный процесс вызвал большой резонанс как в Казахстане, так и за его пределами.Всего перед коллегией присяжных поставили тринадцать вопросов. Три из них касаются второго фигуранта дела — родственника экс-чиновника Бахытжана Байжанова. Его обвиняют в укрывательстве преступления, сообщает издание Orda.kz.В числе вопросов, например, доказано ли утверждение прокурора, что именно его действия стали непосредственной причиной гибели Нукеновой. Также они должны ответить, убил ли Бишимбаев девушку “сознательно, причиняя безжалостные физические и нравственные мучения”.Если присяжные не согласятся с последним обвинением, то, как отмечает издание, статью за убийство с особой жестокостью могут переквалифицировать в "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего" (часть 3 статьи 106 УК РК). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж, Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти порядка восьми часов. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, и получила травмы случайно, после того, как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон.
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происшествия, казахстан, астана, куандык бишимбаев
Происшествия, Казахстан, Астана, Куандык Бишимбаев

Присяжным по делу Бишимбаева предстоит ответить на 13 вопросов

© YouTube-канал Верховного суда республики КазахстанКуандык Бишимбаев во время судебного заседания
Куандык Бишимбаев во время судебного заседания
© YouTube-канал Верховного суда республики Казахстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Присяжные по делу экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой, удалились в совещательную комнату и отвечают на вопросы, составленные участниками процесса.
Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана — 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание"). Первая предусматривает лишение свободы от 15 лет вплоть до пожизненного. Вторая — до двух лет. Судебный процесс вызвал большой резонанс как в Казахстане, так и за его пределами.
Всего перед коллегией присяжных поставили тринадцать вопросов. Три из них касаются второго фигуранта дела — родственника экс-чиновника Бахытжана Байжанова. Его обвиняют в укрывательстве преступления, сообщает издание Orda.kz.
В числе вопросов, например, доказано ли утверждение прокурора, что именно его действия стали непосредственной причиной гибели Нукеновой. Также они должны ответить, убил ли Бишимбаев девушку “сознательно, причиняя безжалостные физические и нравственные мучения”.
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Если присяжные не согласятся с последним обвинением, то, как отмечает издание, статью за убийство с особой жестокостью могут переквалифицировать в "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего" (часть 3 статьи 106 УК РК). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж, Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти порядка восьми часов. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, и получила травмы случайно, после того, как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон.
 
ПроисшествияКазахстанАстанаКуандык Бишимбаев
 
 
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