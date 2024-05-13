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Судья разъяснила приговор Бишимбаеву - РИА Новости, 13.05.2024
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18:04 13.05.2024 (обновлено: 18:17 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/prigovor-1945684677.html
Судья разъяснила приговор Бишимбаеву
Судья разъяснила приговор Бишимбаеву - РИА Новости, 13.05.2024
Судья разъяснила приговор Бишимбаеву
В приговоре Куандыку Бишимбаеву, которого признали виновным в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой, суд учел как смягчающие, так и отягчающие... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:04
2024-05-13T18:17
происшествия
казахстан
астана
куандык бишимбаев
дело салтанат нукеновой
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В приговоре Куандыку Бишимбаеву, которого признали виновным в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой, суд учел как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства, следует из трансляции заседания на официальном канале Верховного суда Казахстана.Бишимбаева признали виновным по двум статьям УК Казахстана — 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание"). Ему дали 24 года тюрьмы.Также к четырем годам тюрьмы за укрывательство преступления приговорили его двоюродного брата Бахытжана Байжанова."Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, аудио- видеоматериалами, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела", - пояснила судья Айжан Кульбаева.Также она напомнила, что, согласно законодательству Казахстана, смягчающим обстоятельством, "в обязательном порядке признано наличие несовершеннолетних детей". Это суд учел.При этом, судья рассказала и об отягчающих обстоятельствах. Во-первых, "опасный рецидив": в 2018-м Бишимбаева приговорили к десяти годам за получение взятки, однако спустя год он вышел по УДО. Во-вторых, экс-чиновник в момент убийства Нукеновой был в состоянии алкогольного опьянения."Вопрос о размере наказания был решен судьей и присяжными заседателями в порядке статьи 656-й путем открытого голосования с учетом большинства голосов", - отметила судья.Решение о виновности подсудимых приняли присяжные заседатели. Дело расcматривал Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.Судебный процесс на протяжении полутора месяцев велся в открытом режиме, все желающие имели возможность беспрепятственно наблюдать за онлайн-трансляцией из зала суда. Также Бишимбаев ходатайствовал, чтобы его дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.Трагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон. Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.В свою очередь, Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.
https://ria.ru/20240513/prigovor-1945632521.html
https://ria.ru/20240513/prisyazhnye-1945574566.html
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происшествия, казахстан, астана, куандык бишимбаев, дело салтанат нукеновой
Происшествия, Казахстан, Астана, Куандык Бишимбаев, Дело Салтанат Нукеновой
Судья разъяснила приговор Бишимбаеву

Судья в приговоре Бишимбаеву учла смягчающие обстоятельства

© Sputnik / Болат ШайхиновЭкс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев
Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В приговоре Куандыку Бишимбаеву, которого признали виновным в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой, суд учел как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства, следует из трансляции заседания на официальном канале Верховного суда Казахстана.
Бишимбаева признали виновным по двум статьям УК Казахстана — 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание"). Ему дали 24 года тюрьмы.Также к четырем годам тюрьмы за укрывательство преступления приговорили его двоюродного брата Бахытжана Байжанова.
Куандык Бишимбаев в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Фигурант дела Бишимбаева возмутился приговором суда
Вчера, 15:59
"Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, аудио- видеоматериалами, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела", - пояснила судья Айжан Кульбаева.
Также она напомнила, что, согласно законодательству Казахстана, смягчающим обстоятельством, "в обязательном порядке признано наличие несовершеннолетних детей". Это суд учел.
При этом, судья рассказала и об отягчающих обстоятельствах. Во-первых, "опасный рецидив": в 2018-м Бишимбаева приговорили к десяти годам за получение взятки, однако спустя год он вышел по УДО. Во-вторых, экс-чиновник в момент убийства Нукеновой был в состоянии алкогольного опьянения.
"Вопрос о размере наказания был решен судьей и присяжными заседателями в порядке статьи 656-й путем открытого голосования с учетом большинства голосов", - отметила судья.
Решение о виновности подсудимых приняли присяжные заседатели. Дело расcматривал Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
Куандык Бишимбаев во время судебного заседания
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Судебный процесс на протяжении полутора месяцев велся в открытом режиме, все желающие имели возможность беспрепятственно наблюдать за онлайн-трансляцией из зала суда. Также Бишимбаев ходатайствовал, чтобы его дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.
Трагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон. Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.
В свою очередь, Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.
Куандык Бишимбаев в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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ПроисшествияКазахстанАстанаКуандык БишимбаевДело Салтанат Нукеновой
 
 
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