Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела Бишимбаева возмутился приговором суда - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 13.05.2024 (обновлено: 16:53 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/prigovor-1945632521.html
Фигурант дела Бишимбаева возмутился приговором суда
Фигурант дела Бишимбаева возмутился приговором суда - РИА Новости, 13.05.2024
Фигурант дела Бишимбаева возмутился приговором суда
В Казахстане завершился процесс по делу экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняли в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:59
2024-05-13T16:53
казахстан
астана
куандык бишимбаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945615074_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0a315279b45fc992c6028ca44ebb2279.jpg
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В Казахстане завершился процесс по делу экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняли в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой.Бишимбаева признали виновным по двум статьям УК Казахстана — 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание"). Ему дали 24 года тюрьмы. Оглашая приговор, судья пояснила, что отягчающим обстоятельством стало то, что в момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Еще один отягчающий фактор: "наличие рецидива". В 2018-м экс-чиновника приговорили к десяти годам за получение взятки, однако спустя год Бишимбаев вышел по УДО.Также суд приговорил двоюродного брата экс-министра – Бахтжана Байжанова – к четырем годам тюрьмы за укрывательство преступления, совершенного экс-чиновником.Завершая оглашение вердикта, которое транслировалось на официальном канале Верховного суда Казахстана, судья спросила, есть ли у Байжанова вопросы по приговору."Честно, вот за что четыре года мне, невинному человеку?", - сказал он.В ответ судья пояснила, что вердикт приняли с учетом голосования присяжных заседателей. Также она напомила, что Байжанов и Бишимбаев имеют право обжаловать приговор в течение 15 суток.Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж, Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти порядка восьми часов. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, и получила травмы случайно, после того, как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон.
https://ria.ru/20240513/nukenova-1945531321.html
https://ria.ru/20240506/bishimbaev-1944092514.html
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945615074_23:0:983:720_1920x0_80_0_0_0d320e1b284ac8cab99024a9784b383e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, астана, куандык бишимбаев
Казахстан, Астана, Куандык Бишимбаев
Фигурант дела Бишимбаева возмутился приговором суда

Родственник Бишимбаева не согласился с вынесенным приговором по делу Нукеновой

© Фото : Верховный Суд Республики КазахстанКуандык Бишимбаев в суде
Куандык Бишимбаев в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Верховный Суд Республики Казахстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В Казахстане завершился процесс по делу экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняли в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой.
Бишимбаева признали виновным по двум статьям УК Казахстана — 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание"). Ему дали 24 года тюрьмы. Оглашая приговор, судья пояснила, что отягчающим обстоятельством стало то, что в момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Еще один отягчающий фактор: "наличие рецидива". В 2018-м экс-чиновника приговорили к десяти годам за получение взятки, однако спустя год Бишимбаев вышел по УДО.
Куандык Бишимбаев в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Отец убитой Салтанат Нукеновой впервые высказался о Бишимбаеве
Вчера, 11:40
Также суд приговорил двоюродного брата экс-министра – Бахтжана Байжанова – к четырем годам тюрьмы за укрывательство преступления, совершенного экс-чиновником.
Завершая оглашение вердикта, которое транслировалось на официальном канале Верховного суда Казахстана, судья спросила, есть ли у Байжанова вопросы по приговору.
"Честно, вот за что четыре года мне, невинному человеку?", - сказал он.
В ответ судья пояснила, что вердикт приняли с учетом голосования присяжных заседателей. Также она напомила, что Байжанов и Бишимбаев имеют право обжаловать приговор в течение 15 суток.
Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж, Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти порядка восьми часов. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, и получила травмы случайно, после того, как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон.
Куандык Бишимбаев в суде - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором
6 мая, 11:36
 
КазахстанАстанаКуандык Бишимбаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала