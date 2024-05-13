https://ria.ru/20240513/prigovor-1945632521.html

Фигурант дела Бишимбаева возмутился приговором суда

Фигурант дела Бишимбаева возмутился приговором суда - РИА Новости, 13.05.2024

Фигурант дела Бишимбаева возмутился приговором суда

В Казахстане завершился процесс по делу экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняли в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:59

2024-05-13T15:59

2024-05-13T16:53

казахстан

астана

куандык бишимбаев

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. В Казахстане завершился процесс по делу экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняли в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой.Бишимбаева признали виновным по двум статьям УК Казахстана — 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание"). Ему дали 24 года тюрьмы. Оглашая приговор, судья пояснила, что отягчающим обстоятельством стало то, что в момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Еще один отягчающий фактор: "наличие рецидива". В 2018-м экс-чиновника приговорили к десяти годам за получение взятки, однако спустя год Бишимбаев вышел по УДО.Также суд приговорил двоюродного брата экс-министра – Бахтжана Байжанова – к четырем годам тюрьмы за укрывательство преступления, совершенного экс-чиновником.Завершая оглашение вердикта, которое транслировалось на официальном канале Верховного суда Казахстана, судья спросила, есть ли у Байжанова вопросы по приговору."Честно, вот за что четыре года мне, невинному человеку?", - сказал он.В ответ судья пояснила, что вердикт приняли с учетом голосования присяжных заседателей. Также она напомила, что Байжанов и Бишимбаев имеют право обжаловать приговор в течение 15 суток.Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж, Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти порядка восьми часов. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, и получила травмы случайно, после того, как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон.

https://ria.ru/20240513/nukenova-1945531321.html

https://ria.ru/20240506/bishimbaev-1944092514.html

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казахстан, астана, куандык бишимбаев