https://ria.ru/20240513/predprinimateli-1945559145.html

Предпринимателей Мурманской области призвали получать гранты на франшизы

Предпринимателей Мурманской области призвали получать гранты на франшизы - РИА Новости, 13.05.2024

Предпринимателей Мурманской области призвали получать гранты на франшизы

В Мурманской области продолжается прием заявок на региональный конкурс грантов для предпринимателей на приобретение франшизы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:09

2024-05-13T13:09

2024-05-13T13:09

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Мурманской области продолжается прием заявок на региональный конкурс грантов для предпринимателей на приобретение франшизы, сообщает пресс-служба правительства региона. "Это еще одна отличная возможность для бизнеса получить поддержку от региона на развитие своего дела. Мера пользуется популярностью, открываются проекты и бренды по всей области", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, его слова приводит пресс-служба. В рамках меры поддержки предоставляется субсидия до одного миллиона рублей. Предприниматель может направить средства на оплату паушального взноса, аренду помещений, необходимых для реализации проекта, рекламу и продвижение проекта, приобретение основных средств и ремонтные работы, если победит в конкурсном отборе.

https://ria.ru/20240508/litsenziya-1944647336.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , мурманская область, андрей чибис