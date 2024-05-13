https://ria.ru/20240513/predprinimateli-1945559145.html
Предпринимателей Мурманской области призвали получать гранты на франшизы
Предпринимателей Мурманской области призвали получать гранты на франшизы - РИА Новости, 13.05.2024
Предпринимателей Мурманской области призвали получать гранты на франшизы
В Мурманской области продолжается прием заявок на региональный конкурс грантов для предпринимателей на приобретение франшизы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:09
2024-05-13T13:09
2024-05-13T13:09
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
мурманская область
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944345241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a66fe1f788b1c262c963ac24db1a9735.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Мурманской области продолжается прием заявок на региональный конкурс грантов для предпринимателей на приобретение франшизы, сообщает пресс-служба правительства региона. "Это еще одна отличная возможность для бизнеса получить поддержку от региона на развитие своего дела. Мера пользуется популярностью, открываются проекты и бренды по всей области", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, его слова приводит пресс-служба. В рамках меры поддержки предоставляется субсидия до одного миллиона рублей. Предприниматель может направить средства на оплату паушального взноса, аренду помещений, необходимых для реализации проекта, рекламу и продвижение проекта, приобретение основных средств и ремонтные работы, если победит в конкурсном отборе.
https://ria.ru/20240508/litsenziya-1944647336.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944345241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aafdb6a7d215573364969b7d9c7c5e1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , мурманская область, андрей чибис
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Мурманская область, Андрей Чибис
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Мурманской области продолжается прием заявок на региональный конкурс грантов для предпринимателей на приобретение франшизы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Это еще одна отличная возможность для бизнеса получить поддержку от региона на развитие своего дела. Мера пользуется популярностью, открываются проекты и бренды по всей области", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис
, его слова приводит пресс-служба.
В рамках меры поддержки предоставляется субсидия до одного миллиона рублей.
Предприниматель может направить средства на оплату паушального взноса, аренду помещений, необходимых для реализации проекта, рекламу и продвижение проекта, приобретение основных средств и ремонтные работы, если победит в конкурсном отборе.