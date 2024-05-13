Рейтинг@Mail.ru
Предпринимателей Мурманской области призвали получать гранты на франшизы - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
13:09 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/predprinimateli-1945559145.html
Предпринимателей Мурманской области призвали получать гранты на франшизы
Предпринимателей Мурманской области призвали получать гранты на франшизы - РИА Новости, 13.05.2024
Предпринимателей Мурманской области призвали получать гранты на франшизы
В Мурманской области продолжается прием заявок на региональный конкурс грантов для предпринимателей на приобретение франшизы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:09
2024-05-13T13:09
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
мурманская область
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944345241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a66fe1f788b1c262c963ac24db1a9735.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Мурманской области продолжается прием заявок на региональный конкурс грантов для предпринимателей на приобретение франшизы, сообщает пресс-служба правительства региона. "Это еще одна отличная возможность для бизнеса получить поддержку от региона на развитие своего дела. Мера пользуется популярностью, открываются проекты и бренды по всей области", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, его слова приводит пресс-служба. В рамках меры поддержки предоставляется субсидия до одного миллиона рублей. Предприниматель может направить средства на оплату паушального взноса, аренду помещений, необходимых для реализации проекта, рекламу и продвижение проекта, приобретение основных средств и ремонтные работы, если победит в конкурсном отборе.
https://ria.ru/20240508/litsenziya-1944647336.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944345241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aafdb6a7d215573364969b7d9c7c5e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , мурманская область, андрей чибис
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Мурманская область, Андрей Чибис

Предпринимателей Мурманской области призвали получать гранты на франшизы

© iStock.com / Pheelings MediaДевушка подписывает документы в кабинете
Девушка подписывает документы в кабинете - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© iStock.com / Pheelings Media
Девушка подписывает документы в кабинете
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Мурманской области продолжается прием заявок на региональный конкурс грантов для предпринимателей на приобретение франшизы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Это еще одна отличная возможность для бизнеса получить поддержку от региона на развитие своего дела. Мера пользуется популярностью, открываются проекты и бренды по всей области", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, его слова приводит пресс-служба.
Мужчина-предприниматель работает за ноутбуком в офисе - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Лицензия на бизнес за несколько дней – реальность, а не фантастика
8 мая, 16:40
В рамках меры поддержки предоставляется субсидия до одного миллиона рублей.
Предприниматель может направить средства на оплату паушального взноса, аренду помещений, необходимых для реализации проекта, рекламу и продвижение проекта, приобретение основных средств и ремонтные работы, если победит в конкурсном отборе.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМурманская областьАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала