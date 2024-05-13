https://ria.ru/20240513/postradavshie-1945635297.html
Шестерых пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву
Шестерых пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву - РИА Новости, 13.05.2024
Шестерых пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву
Все 6 пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду, которых решено было направить на лечение в Москву, доставлены в федеральные и городские клиники столицы, им... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:07
2024-05-13T16:07
2024-05-13T16:07
происшествия
здоровье - общество
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алексей кузнецов
михаил мурашко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все 6 пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду, которых решено было направить на лечение в Москву, доставлены в федеральные и городские клиники столицы, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Все 6 пострадавших из Белгорода, которых по поручению Михаила Мурашко направили на лечение в Москву, доставлены в федеральные и городские клиники. Им оказывается вся необходимая помощь", - сказал Кузнецов. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.
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РИА Новости
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Шестерых пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву
Шестерых пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду доставили в московские больницы