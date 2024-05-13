https://ria.ru/20240513/postradavshie-1945635297.html

Шестерых пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву

Шестерых пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву - РИА Новости, 13.05.2024

Шестерых пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву

Все 6 пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду, которых решено было направить на лечение в Москву, доставлены в федеральные и городские клиники столицы, им... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:07

2024-05-13T16:07

2024-05-13T16:07

происшествия

здоровье - общество

белгород

москва

россия

алексей кузнецов

михаил мурашко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все 6 пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду, которых решено было направить на лечение в Москву, доставлены в федеральные и городские клиники столицы, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Все 6 пострадавших из Белгорода, которых по поручению Михаила Мурашко направили на лечение в Москву, доставлены в федеральные и городские клиники. Им оказывается вся необходимая помощь", - сказал Кузнецов. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945492290.html

белгород

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, белгород, москва, россия, алексей кузнецов, михаил мурашко, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела