https://ria.ru/20240513/pomosch-1945638467.html

СМИ раскрыли подробности нового пакета помощи Испании Украине

СМИ раскрыли подробности нового пакета помощи Испании Украине - РИА Новости, 13.05.2024

СМИ раскрыли подробности нового пакета помощи Испании Украине

Министерство обороны Испании завершит к 30 июня подготовку нового пакета военной помощи Украине, включающий танки Leopard 2 A4, сообщает газета Pais. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:17

2024-05-13T16:17

2024-05-13T16:17

специальная военная операция на украине

украина

испания

россия

владимир зеленский

педро санчес

маргарита роблес

нато

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министерство обороны Испании завершит к 30 июня подготовку нового пакета военной помощи Украине, включающий танки Leopard 2 A4, сообщает газета Pais. "До 30 июня министерство обороны (Испании - ред.) завершит подготовку нового пакета военной помощи, включающего крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, ручные и крупнокалиберные пулеметы, ... а также первые десять боевых танков из партии 19 танков Leopard 2 A4, находящихся в ремонте", - отмечает газета, добавив, что в рамках пакета также будет предусмотрена отправка боевых машин пехоты, противотанковых средств и артиллерийских гаубиц. Ранее газета Pais со ссылкой на правительственные источники сообщала, что Владимир Зеленский посетит Испанию в ближайшие дни для подписания с премьером страны Педро Санчесом двустороннего соглашения об обеспечении безопасности. По словам издания, испанские компании также поставят системы воздушного наблюдения и дистанционные боевые модули для защиты от беспилотников. Ранее новостное агентство EFE со ссылкой на главу МО Испании Маргариту Роблес сообщило, что Украина уже получила от союзников ракеты для систем ПВО Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240507/ukraina-1944454229.html

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945563765.html

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украина, испания, россия, владимир зеленский, педро санчес, маргарита роблес, нато, в мире