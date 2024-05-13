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СМИ раскрыли подробности нового пакета помощи Испании Украине - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/pomosch-1945638467.html
СМИ раскрыли подробности нового пакета помощи Испании Украине
СМИ раскрыли подробности нового пакета помощи Испании Украине - РИА Новости, 13.05.2024
СМИ раскрыли подробности нового пакета помощи Испании Украине
Министерство обороны Испании завершит к 30 июня подготовку нового пакета военной помощи Украине, включающий танки Leopard 2 A4, сообщает газета Pais. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:17
2024-05-13T16:17
специальная военная операция на украине
украина
испания
россия
владимир зеленский
педро санчес
маргарита роблес
нато
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министерство обороны Испании завершит к 30 июня подготовку нового пакета военной помощи Украине, включающий танки Leopard 2 A4, сообщает газета Pais. "До 30 июня министерство обороны (Испании - ред.) завершит подготовку нового пакета военной помощи, включающего крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, ручные и крупнокалиберные пулеметы, ... а также первые десять боевых танков из партии 19 танков Leopard 2 A4, находящихся в ремонте", - отмечает газета, добавив, что в рамках пакета также будет предусмотрена отправка боевых машин пехоты, противотанковых средств и артиллерийских гаубиц. Ранее газета Pais со ссылкой на правительственные источники сообщала, что Владимир Зеленский посетит Испанию в ближайшие дни для подписания с премьером страны Педро Санчесом двустороннего соглашения об обеспечении безопасности. По словам издания, испанские компании также поставят системы воздушного наблюдения и дистанционные боевые модули для защиты от беспилотников. Ранее новостное агентство EFE со ссылкой на главу МО Испании Маргариту Роблес сообщило, что Украина уже получила от союзников ракеты для систем ПВО Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944454229.html
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украина, испания, россия, владимир зеленский, педро санчес, маргарита роблес, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Испания, Россия, Владимир Зеленский, Педро Санчес, Маргарита Роблес, НАТО, В мире
СМИ раскрыли подробности нового пакета помощи Испании Украине

Pais: Испания готовит Украине пакет помощи, включающий 19 танков Leopard 2 A4

© AP Photo / Mindaugas KulbisБоевой танк Leopard 2
Боевой танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Боевой танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министерство обороны Испании завершит к 30 июня подготовку нового пакета военной помощи Украине, включающий танки Leopard 2 A4, сообщает газета Pais.
«
"До 30 июня министерство обороны (Испании - ред.) завершит подготовку нового пакета военной помощи, включающего крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, ручные и крупнокалиберные пулеметы, ... а также первые десять боевых танков из партии 19 танков Leopard 2 A4, находящихся в ремонте", - отмечает газета, добавив, что в рамках пакета также будет предусмотрена отправка боевых машин пехоты, противотанковых средств и артиллерийских гаубиц.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Ранее газета Pais со ссылкой на правительственные источники сообщала, что Владимир Зеленский посетит Испанию в ближайшие дни для подписания с премьером страны Педро Санчесом двустороннего соглашения об обеспечении безопасности.
По словам издания, испанские компании также поставят системы воздушного наблюдения и дистанционные боевые модули для защиты от беспилотников.
Ранее новостное агентство EFE со ссылкой на главу МО Испании Маргариту Роблес сообщило, что Украина уже получила от союзников ракеты для систем ПВО Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИспанияРоссияВладимир ЗеленскийПедро СанчесМаргарита РоблесНАТОВ мире
 
 
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