https://ria.ru/20240513/peterburg-1945672949.html

Глава автоколонны ООО "Такси" из Петербурга частично признал вину

Глава автоколонны ООО "Такси" из Петербурга частично признал вину - РИА Новости, 13.05.2024

Глава автоколонны ООО "Такси" из Петербурга частично признал вину

Начальник автоколонны ООО "Такси" Джахангир Халилов, которого обвиняют в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в реку в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:36

2024-05-13T17:36

2024-05-13T17:58

происшествия

санкт-петербург

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Начальник автоколонны ООО "Такси" Джахангир Халилов, которого обвиняют в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в реку в Санкт-Петербурге, частично признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джахангира Адалета оглы Халилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК. Обвинение Халилову предъявили вчера. Вину фигурант признал частично", — уточнили в пресс-службе.Сегодня официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО "Такси". Как сообщал источник РИА Новости, знакомый с материалами дела, следствие утверждает, что Халилов знал о несоблюдении на предприятии режима труда и отдыха. По информации ведомства, фигурант допустил водителя Курбонова к управлению автобусом "после рабочей смены свыше 12 часов и без предоставления последнему времени для отдыха не менее 11 часов между сменами в нарушение вышеуказанного приказа и должностной инструкции". В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойку в Петербурге. Погибли семь человек. Водителя заключили в СИЗО.По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Расследование данного уголовного дела контролирует прокуратура Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20240512/voditel-1945423776.html

https://ria.ru/20240511/avtobus-1945303937.html

https://ria.ru/20240510/voditel-1945141646.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге