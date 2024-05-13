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Глава автоколонны ООО "Такси" из Петербурга частично признал вину - РИА Новости, 13.05.2024
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17:36 13.05.2024 (обновлено: 17:58 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/peterburg-1945672949.html
Глава автоколонны ООО "Такси" из Петербурга частично признал вину
Глава автоколонны ООО "Такси" из Петербурга частично признал вину - РИА Новости, 13.05.2024
Глава автоколонны ООО "Такси" из Петербурга частично признал вину
Начальник автоколонны ООО "Такси" Джахангир Халилов, которого обвиняют в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в реку в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:36
2024-05-13T17:58
происшествия
санкт-петербург
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Начальник автоколонны ООО "Такси" Джахангир Халилов, которого обвиняют в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в реку в Санкт-Петербурге, частично признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судов города. &quot;Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джахангира Адалета оглы Халилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК. Обвинение Халилову предъявили вчера. Вину фигурант признал частично&quot;, — уточнили в пресс-службе.Сегодня официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО "Такси". Как сообщал источник РИА Новости, знакомый с материалами дела, следствие утверждает, что Халилов знал о несоблюдении на предприятии режима труда и отдыха. По информации ведомства, фигурант допустил водителя Курбонова к управлению автобусом "после рабочей смены свыше 12 часов и без предоставления последнему времени для отдыха не менее 11 часов между сменами в нарушение вышеуказанного приказа и должностной инструкции". В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойку в Петербурге. Погибли семь человек. Водителя заключили в СИЗО.По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Расследование данного уголовного дела контролирует прокуратура Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20240512/voditel-1945423776.html
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происшествия, санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Падение автобуса с моста в Петербурге
Глава автоколонны ООО "Такси" из Петербурга частично признал вину

Обвиняемый в нарушениях глава автоколонны ООО "Такси" частично признал вину

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Начальник автоколонны ООО "Такси" Джахангир Халилов, которого обвиняют в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в реку в Санкт-Петербурге, частично признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джахангира Адалета оглы Халилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК. Обвинение Халилову предъявили вчера. Вину фигурант признал частично", — уточнили в пресс-службе.

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Как сообщал источник РИА Новости, знакомый с материалами дела, следствие утверждает, что Халилов знал о несоблюдении на предприятии режима труда и отдыха. По информации ведомства, фигурант допустил водителя Курбонова к управлению автобусом "после рабочей смены свыше 12 часов и без предоставления последнему времени для отдыха не менее 11 часов между сменами в нарушение вышеуказанного приказа и должностной инструкции".
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По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Расследование данного уголовного дела контролирует прокуратура Санкт-Петербурга.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургПадение автобуса с моста в Петербурге
 
 
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