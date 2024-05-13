https://ria.ru/20240513/peterburg-1945506095.html
В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах
В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах - РИА Новости, 13.05.2024
В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах
Останки, предположительно, женщины обнаружены в мусорных пакетах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:26
2024-05-13T09:26
2024-05-13T09:27
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Останки, предположительно, женщины обнаружены в мусорных пакетах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в оперативных службах. По его словам, в полицию Пушкинского района накануне вечером поступило сообщение о том, что в поселке Шушары в поле между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином найден мусорный пакет с человеческими останками. "На месте происшествия полицейскими в двух мусорных пакетах был обнаружен труп человека, предположительно женщины 35-40 лет. Труп направлен в морг для установления причины смерти", – сказал собеседник агентства. По его информации, личность погибшей устанавливается, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Официальным комментарием регионального главка МВД РФ и городского главка СК РФ по этому происшествию РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240202/mumiya-1924977406.html
https://ria.ru/20240312/mladenets-1932418125.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах
В Пушкинском районе Петербурга нашли человеческие останки в мусорных пакетах