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В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах - РИА Новости, 13.05.2024
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09:26 13.05.2024 (обновлено: 09:27 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/peterburg-1945506095.html
В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах
В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах - РИА Новости, 13.05.2024
В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах
Останки, предположительно, женщины обнаружены в мусорных пакетах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:26
2024-05-13T09:27
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Останки, предположительно, женщины обнаружены в мусорных пакетах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в оперативных службах. По его словам, в полицию Пушкинского района накануне вечером поступило сообщение о том, что в поселке Шушары в поле между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином найден мусорный пакет с человеческими останками. "На месте происшествия полицейскими в двух мусорных пакетах был обнаружен труп человека, предположительно женщины 35-40 лет. Труп направлен в морг для установления причины смерти", – сказал собеседник агентства. По его информации, личность погибшей устанавливается, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Официальным комментарием регионального главка МВД РФ и городского главка СК РФ по этому происшествию РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240202/mumiya-1924977406.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах

В Пушкинском районе Петербурга нашли человеческие останки в мусорных пакетах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Останки, предположительно, женщины обнаружены в мусорных пакетах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
По его словам, в полицию Пушкинского района накануне вечером поступило сообщение о том, что в поселке Шушары в поле между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином найден мусорный пакет с человеческими останками.
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"На месте происшествия полицейскими в двух мусорных пакетах был обнаружен труп человека, предположительно женщины 35-40 лет. Труп направлен в морг для установления причины смерти", – сказал собеседник агентства.
По его информации, личность погибшей устанавливается, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.
Официальным комментарием регионального главка МВД РФ и городского главка СК РФ по этому происшествию РИА Новости пока не располагает.
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