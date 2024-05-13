https://ria.ru/20240513/peterburg-1945506095.html

В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах

В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах - РИА Новости, 13.05.2024

В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах

Останки, предположительно, женщины обнаружены в мусорных пакетах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:26

2024-05-13T09:26

2024-05-13T09:27

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Останки, предположительно, женщины обнаружены в мусорных пакетах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в оперативных службах. По его словам, в полицию Пушкинского района накануне вечером поступило сообщение о том, что в поселке Шушары в поле между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином найден мусорный пакет с человеческими останками. "На месте происшествия полицейскими в двух мусорных пакетах был обнаружен труп человека, предположительно женщины 35-40 лет. Труп направлен в морг для установления причины смерти", – сказал собеседник агентства. По его информации, личность погибшей устанавливается, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Официальным комментарием регионального главка МВД РФ и городского главка СК РФ по этому происшествию РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240202/mumiya-1924977406.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)