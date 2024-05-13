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Патрушев принял участие в совещании Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 13.05.2024
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18:38 13.05.2024 (обновлено: 19:36 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/patrushev-1945692967.html
Патрушев принял участие в совещании Путина с членами Совбеза
Патрушев принял участие в совещании Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 13.05.2024
Патрушев принял участие в совещании Путина с членами Совбеза
Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принял участие в оперативном совещании с членами Совбеза, которое в понедельник провел президент РФ... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:38
2024-05-13T19:36
политика
россия
николай патрушев
владимир путин
совет безопасности рф
сергей шойгу
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принял участие в оперативном совещании с членами Совбеза, которое в понедельник провел президент РФ Владимир Путин.Совещание проходило по видеосвязи, Патрушев был среди его участников.Ранее глава государства назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ. Сообщалось, что прежде занимавший эту должность Николай Патрушев переходит на другую работу.
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политика, россия, николай патрушев, владимир путин, совет безопасности рф, сергей шойгу
Политика, Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Сергей Шойгу
Патрушев принял участие в совещании Путина с членами Совбеза

Путин провел совещание Совбеза с новым секретарем Сергеем Шойгу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принял участие в оперативном совещании с членами Совбеза, которое в понедельник провел президент РФ Владимир Путин.
Совещание проходило по видеосвязи, Патрушев был среди его участников.
Ранее глава государства назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ. Сообщалось, что прежде занимавший эту должность Николай Патрушев переходит на другую работу.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Эксперт оценил вклад Патрушева в укрепление основ государства
12 мая, 23:36
 
ПолитикаРоссияНиколай ПатрушевВладимир ПутинСовет Безопасности РФСергей Шойгу
 
 
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