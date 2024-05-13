https://ria.ru/20240513/patrushev-1945692967.html

Патрушев принял участие в совещании Путина с членами Совбеза

Патрушев принял участие в совещании Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 13.05.2024

Патрушев принял участие в совещании Путина с членами Совбеза

Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принял участие в оперативном совещании с членами Совбеза, которое в понедельник провел президент РФ... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:38

2024-05-13T18:38

2024-05-13T19:36

политика

россия

николай патрушев

владимир путин

совет безопасности рф

сергей шойгу

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принял участие в оперативном совещании с членами Совбеза, которое в понедельник провел президент РФ Владимир Путин.Совещание проходило по видеосвязи, Патрушев был среди его участников.Ранее глава государства назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ. Сообщалось, что прежде занимавший эту должность Николай Патрушев переходит на другую работу.

https://ria.ru/20240512/patrushev-1945472571.html

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Кирилл Волков

политика, россия, николай патрушев, владимир путин, совет безопасности рф, сергей шойгу