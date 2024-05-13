https://ria.ru/20240513/patrushev-1945692967.html
Патрушев принял участие в совещании Путина с членами Совбеза
Патрушев принял участие в совещании Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 13.05.2024
Патрушев принял участие в совещании Путина с членами Совбеза
Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принял участие в оперативном совещании с членами Совбеза, которое в понедельник провел президент РФ... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:38
2024-05-13T18:38
2024-05-13T19:36
политика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принял участие в оперативном совещании с членами Совбеза, которое в понедельник провел президент РФ Владимир Путин.Совещание проходило по видеосвязи, Патрушев был среди его участников.Ранее глава государства назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ. Сообщалось, что прежде занимавший эту должность Николай Патрушев переходит на другую работу.
https://ria.ru/20240512/patrushev-1945472571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, николай патрушев, владимир путин, совет безопасности рф, сергей шойгу
Политика, Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Сергей Шойгу
Патрушев принял участие в совещании Путина с членами Совбеза
Путин провел совещание Совбеза с новым секретарем Сергеем Шойгу