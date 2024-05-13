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Госдума утвердила Дмитрия Патрушева заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Дмитрия Патрушева заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума утвердила Дмитрия Патрушева заместителем председателя правительства
Госдума утвердила кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост заместителя председателя правительства РФ,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:46
2024-05-13T15:46
2024-05-13T15:59
политика
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дмитрий патрушев
виктория абрамченко
россельхозбанк
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост заместителя председателя правительства РФ, передает корреспондент РИА Новости."За" проголосовало 433 депутата.Дмитрий Патрушев родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999-2002 годах работал в министерстве транспорта, с 2004 года - в Банке внешней торговли (с 2007 года - банк ВТБ), в 2010-2018 годах занимал должность председателя правления Россельхозбанка.С 18 мая 2018 года был назначен министром сельского хозяйства РФ.До Патрушева этот пост вице-премьера занимала Виктория Абрамченко, она координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа.
https://ria.ru/20240513/grigorenko-1945626565.html
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политика, ленинград, россия, дмитрий патрушев, виктория абрамченко, россельхозбанк, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Политика, Ленинград, Россия, Дмитрий Патрушев, Виктория Абрамченко, Россельхозбанк, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Госдума утвердила Дмитрия Патрушева заместителем председателя правительства
ГД утвердила Дмитрия Патрушева заместителем председателя правительства России