https://ria.ru/20240513/patrushev-1945627140.html

Госдума утвердила Дмитрия Патрушева заместителем председателя правительства

Госдума утвердила Дмитрия Патрушева заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума утвердила Дмитрия Патрушева заместителем председателя правительства

Госдума утвердила кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост заместителя председателя правительства РФ,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:46

2024-05-13T15:46

2024-05-13T15:59

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дмитрий патрушев

виктория абрамченко

россельхозбанк

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост заместителя председателя правительства РФ, передает корреспондент РИА Новости."За" проголосовало 433 депутата.Дмитрий Патрушев родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999-2002 годах работал в министерстве транспорта, с 2004 года - в Банке внешней торговли (с 2007 года - банк ВТБ), в 2010-2018 годах занимал должность председателя правления Россельхозбанка.С 18 мая 2018 года был назначен министром сельского хозяйства РФ.До Патрушева этот пост вице-премьера занимала Виктория Абрамченко, она координировала, в частности, деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала работу по вопросам реализации нацпроекта "Экология", госполитики в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа.

https://ria.ru/20240513/grigorenko-1945626565.html

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политика, ленинград, россия, дмитрий патрушев, виктория абрамченко, россельхозбанк, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)