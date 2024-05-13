https://ria.ru/20240513/patrushev-1945533515.html
Дмитрий Патрушев достоин рассмотрения на пост вице-премьера, заявил Володин
Дмитрий Патрушев достоин рассмотрения на пост вице-премьера, заявил Володин - РИА Новости, 13.05.2024
Дмитрий Патрушев достоин рассмотрения на пост вице-премьера, заявил Володин
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Дмитрий Патрушев, который занимал пост главы Минсельхоза, доказал своим трудом и результатом работы то, что РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:51
2024-05-13T11:51
2024-05-13T11:51
политика
россия
дмитрий патрушев
вячеслав володин
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Дмитрий Патрушев, который занимал пост главы Минсельхоза, доказал своим трудом и результатом работы то, что теперь его кандидатура рассматривается на должность вице-премьера кабмина. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров РФ в новом составе кабмина. "Нам нужно бережно относиться к кадрам. Здесь нет ни одного случайного человека. Два министра предлагаются на должность заместителя председателя правительства по итогам работы... Патрушев своим трудом доказал, результат есть", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий патрушев, вячеслав володин, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Дмитрий Патрушев, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Назначение нового состава правительства России
Дмитрий Патрушев достоин рассмотрения на пост вице-премьера, заявил Володин
Володин: Дмитрий Патрушев своим трудом доказал, что достоин поста вице-премьера