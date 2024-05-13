https://ria.ru/20240513/patrushev-1945533515.html

Дмитрий Патрушев достоин рассмотрения на пост вице-премьера, заявил Володин

Дмитрий Патрушев достоин рассмотрения на пост вице-премьера, заявил Володин - РИА Новости, 13.05.2024

Дмитрий Патрушев достоин рассмотрения на пост вице-премьера, заявил Володин

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Дмитрий Патрушев, который занимал пост главы Минсельхоза, доказал своим трудом и результатом работы то, что РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:51

2024-05-13T11:51

2024-05-13T11:51

политика

россия

дмитрий патрушев

вячеслав володин

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Дмитрий Патрушев, который занимал пост главы Минсельхоза, доказал своим трудом и результатом работы то, что теперь его кандидатура рассматривается на должность вице-премьера кабмина. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров РФ в новом составе кабмина. "Нам нужно бережно относиться к кадрам. Здесь нет ни одного случайного человека. Два министра предлагаются на должность заместителя председателя правительства по итогам работы... Патрушев своим трудом доказал, результат есть", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий патрушев, вячеслав володин, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), назначение нового состава правительства россии