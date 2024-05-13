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В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отмена в Валуйском округе, городе Валуйки, Шебекино, Белгороде и Белгородском районе, сообщила в понедельник мэрия Белгорода в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:51
2024-05-13T22:51
2024-05-13T22:53
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отмена в Валуйском округе, городе Валуйки, Шебекино, Белгороде и Белгородском районе, сообщила в понедельник мэрия Белгорода в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский ГО и г. Шебекино.Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении."РСЧС: Валуйский ГО и г. Валуйки. Отбой ракетной опасности", - указано в другом сообщении.
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происшествия, белгород, валуйки, белгородский район, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Валуйки, Белгородский район, Шебекино
В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Валуйках, Шебекино и Белгороде