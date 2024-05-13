https://ria.ru/20240513/opasnost-1945744424.html

В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024

В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отмена в Валуйском округе, городе Валуйки, Шебекино, Белгороде и Белгородском районе, сообщила в понедельник мэрия Белгорода в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:51

2024-05-13T22:51

2024-05-13T22:53

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

валуйки

белгородский район

шебекино

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отмена в Валуйском округе, городе Валуйки, Шебекино, Белгороде и Белгородском районе, сообщила в понедельник мэрия Белгорода в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский ГО и г. Шебекино.Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении."РСЧС: Валуйский ГО и г. Валуйки. Отбой ракетной опасности", - указано в другом сообщении.

https://ria.ru/20240513/miting-1945743431.html

белгород

валуйки

белгородский район

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происшествия, белгород, валуйки, белгородский район, шебекино