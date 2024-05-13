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В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 13.05.2024 (обновлено: 22:48 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/opasnost-1945743659.html
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:37
2024-05-13T22:48
происшествия
белгород
белгородский район
валуйки
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Также опасность была объявлена в Валуйском городском округе, городе Валуйки, Шебекинском городском округе и в городе Шебекино.
https://ria.ru/20240314/opasnost-1933062093.html
белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, белгородский район, валуйки, белгородская область
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Валуйки, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале.
«
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Также опасность была объявлена в Валуйском городском округе, городе Валуйки, Шебекинском городском округе и в городе Шебекино.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВалуйкиБелгородская область
 
 
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