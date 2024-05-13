https://ria.ru/20240513/opasnost-1945743659.html
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:37
2024-05-13T22:37
2024-05-13T22:48
происшествия
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белгородский район
валуйки
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Также опасность была объявлена в Валуйском городском округе, городе Валуйки, Шебекинском городском округе и в городе Шебекино.
https://ria.ru/20240314/opasnost-1933062093.html
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Происшествия, Белгород, Белгородский район, Валуйки, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность