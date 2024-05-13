https://ria.ru/20240513/nukenova-1945531321.html

Отец убитой Салтанат Нукеновой впервые высказался о Бишимбаеве

Отец убитой Салтанат Нукеновой впервые высказался о Бишимбаеве - РИА Новости, 13.05.2024

Отец убитой Салтанат Нукеновой впервые высказался о Бишимбаеве

Отец Салтанат Нукеновой, в убийстве которой обвиняют экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, считает справедливым пожизненный приговор по делу... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:40

2024-05-13T11:40

2024-05-13T16:13

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казахстан

астана

куандык бишимбаев

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Отец Салтанат Нукеновой, в убийстве которой обвиняют экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, считает справедливым пожизненный приговор по делу. Об этом рассказал журналистам сам Амангельды Нукенов.В понедельник ожидается оглашение приговора Бишимбаеву. Как следует из трансляции заседания на официальном канале Верховного суда Казахстана, коллегия присяжных удалилась в совещательную комнату.Бишимбаева судят по двум статьям УК Казахстана — 99-й ("Убийство с особой жестокостью") и 110-й ("Истязание"). Первая предусматривает лишение свободы от 15 лет вплоть до пожизненного. Вторая — до двух лет."Во всем мире за это дают пожизненное заключение. Думаю, суд примет правильное решение. Поэтому мы тоже, как и вы, надеемся на справедливость нашего суда, нашего государства", — цитирует Нукенова издание Nur.kz.Другой же исход процесса он будет считать несправедливым."Мало того что он честь семьи задел, мы с супругой все новые и новые зверства узнаем, которые он делал. Садизм, который он проявлял в отношении нашей дочери. Все это время мы лежали в больнице, умирали: у нас сердце больное, мы не могли присутствовать на этих судах. Нам хватило того, что мы слышим".По данным местных СМИ, Амангельды Нукенов впервые высказался публично по громкому делу.Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж, Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти порядка восьми часов. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт и получила травмы случайно, после того как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон.

https://ria.ru/20240510/prigovor-1944791001.html

https://ria.ru/20240506/bishimbaev-1944092514.html

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в мире, казахстан, астана, куандык бишимбаев