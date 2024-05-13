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Матвиенко назвала выдвижение кандидатуры Белоусова удачным решением - РИА Новости, 13.05.2024
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12:48 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/minoborony-1945553482.html
Матвиенко назвала выдвижение кандидатуры Белоусова удачным решением
Матвиенко назвала выдвижение кандидатуры Белоусова удачным решением - РИА Новости, 13.05.2024
Матвиенко назвала выдвижение кандидатуры Белоусова удачным решением
Выдвижение кандидатуры Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ удачное, потребности ведомства должны координироваться с возможностями экономики, считает... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:48
2024-05-13T12:48
политика
россия
андрей белоусов
валентина матвиенко
совет федерации рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выдвижение кандидатуры Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ удачное, потребности ведомства должны координироваться с возможностями экономики, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Совфед для консультаций кандидатуру бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на пост главы оборонного ведомства. Кандидатов на посты глав силового блока 13 мая обсуждают профильные комитеты, 14 мая этот вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании СФ. "Кандидатура Андрея Рэмовича нам хорошо известна", - сказала в ходе консультаций Матвиенко. Она отметила большой опыт работы Белоусова, который занимался в правительстве сферой экономики. "Он всегда откликался, всегда был доступен, демократичен", - сказала политик, отметив хорошее взаимодействие сенаторов с кандидатом. Матвиенко также добавила, что "каждое время требует людей с определенными качествами". "Это очень удачный выбор президента", - сказала политик про Белоусова. Она напомнила, что бюджет Минобороны за последнее время увеличился более чем в два раза и составил 6,7% ВВП. "И всё, что заказывает Минобороны, должно координироваться с возможностями экономики", - полагает она. Сенатор отметила, что Минобороны должно находиться во взаимодействии с другими ведомствами.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
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политика, россия, андрей белоусов, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство обороны рф (минобороны рф), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Андрей Белоусов, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Назначение нового состава правительства России
Матвиенко назвала выдвижение кандидатуры Белоусова удачным решением

Матвиенко: нужды Минобороны должны координироваться с возможностями экономики

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности первого заместителя председателя Правительства РФ Андрей Белоусов в Совете Федерации РФ
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Правительства РФ Андрей Белоусов в Совете Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Правительства РФ Андрей Белоусов в Совете Федерации РФ
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выдвижение кандидатуры Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ удачное, потребности ведомства должны координироваться с возможностями экономики, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Совфед для консультаций кандидатуру бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на пост главы оборонного ведомства. Кандидатов на посты глав силового блока 13 мая обсуждают профильные комитеты, 14 мая этот вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании СФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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"Кандидатура Андрея Рэмовича нам хорошо известна", - сказала в ходе консультаций Матвиенко. Она отметила большой опыт работы Белоусова, который занимался в правительстве сферой экономики. "Он всегда откликался, всегда был доступен, демократичен", - сказала политик, отметив хорошее взаимодействие сенаторов с кандидатом.
Матвиенко также добавила, что "каждое время требует людей с определенными качествами". "Это очень удачный выбор президента", - сказала политик про Белоусова.
Она напомнила, что бюджет Минобороны за последнее время увеличился более чем в два раза и составил 6,7% ВВП. "И всё, что заказывает Минобороны, должно координироваться с возможностями экономики", - полагает она. Сенатор отметила, что Минобороны должно находиться во взаимодействии с другими ведомствами.
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ПолитикаРоссияАндрей БелоусовВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Назначение нового состава правительства России
 
 
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