https://ria.ru/20240513/mgu-1945494396.html
МГУ занял самое высокое место среди российских вузов
МГУ занял самое высокое место среди российских вузов - РИА Новости, 13.05.2024
МГУ занял самое высокое место среди российских вузов
Московский государственный университет во "Всемирном рейтинге лучших 2000 университетов" занял первое место среди вузов РФ, однако в общем рейтинге МГУ упал на... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:18
2024-05-13T07:18
2024-05-13T09:59
общество
россия
сша
российская академия наук
гарвардский университет
массачусетский технологический институт
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748260829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69b007543251d2664e0871a2355c7cf.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Московский государственный университет во "Всемирном рейтинге лучших 2000 университетов" занял первое место среди вузов РФ, однако в общем рейтинге МГУ упал на 16 пунктов до 233 позиции, следует из данных Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), которые оказались в распоряжении РИА Новости. В этому году в рейтинг вошли 46 российских университетов, включая исследовательские организации с правом присуждения ученых степеней. МГУ занял первое место в среди вузов РФ, на втором месте - Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, на третьем - НИЦ Курчатовский институт. Свои позиции в рейтинге улучшили 18 российских учебных заведений, однако позиции остальных 28 вузов снизились: МГУ, к примеру, упал на 16 пунктов - до 233 позиции. В предыдущем подобном исследовании вуз был на 217 месте. Высшую строчку рейтинга занял Гарвардский университет. Следом идут еще два частных вуза США – Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет. Исследование Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR) представляет собой крупнейший рейтинг университетов мира. Авторы проанализировали 62 миллиона единиц данных, выделив четыре основных фактора: качество образования (25%), востребованность выпускников на рынке труда (25%), качество научно-преподавательского состава (10%) и научно-исследовательская деятельность (40%). В этом году при составлении рейтинга были проанализированы показатели 20 966 университетов, 2 000 лучших организаций из 94 стран вошли в итоговую версию исследования.
https://ria.ru/20240403/mgu-1937640553.html
https://ria.ru/20240118/nauka-1921990934.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748260829_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_a2488f474b601952289d3d11a1508b88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сша, российская академия наук, гарвардский университет, массачусетский технологический институт, навигатор абитуриента
Общество, Россия, США, Российская академия наук, Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Навигатор абитуриента
МГУ занял самое высокое место среди российских вузов
МГУ занял самое высокое место среди вузов РФ, но упал во всемирном рейтинге
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Московский государственный университет во "Всемирном рейтинге лучших 2000 университетов" занял первое место среди вузов РФ, однако в общем рейтинге МГУ упал на 16 пунктов до 233 позиции, следует из данных Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), которые оказались в распоряжении РИА Новости.
В этому году в рейтинг вошли 46 российских университетов, включая исследовательские организации с правом присуждения ученых степеней. МГУ занял первое место в среди вузов РФ
, на втором месте - Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук
, на третьем - НИЦ Курчатовский институт.
Свои позиции в рейтинге улучшили 18 российских учебных заведений, однако позиции остальных 28 вузов снизились: МГУ, к примеру, упал на 16 пунктов - до 233 позиции. В предыдущем подобном исследовании вуз был на 217 месте.
Исследование Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR) представляет собой крупнейший рейтинг университетов мира. Авторы проанализировали 62 миллиона единиц данных, выделив четыре основных фактора: качество образования (25%), востребованность выпускников на рынке труда (25%), качество научно-преподавательского состава (10%) и научно-исследовательская деятельность (40%).
В этом году при составлении рейтинга были проанализированы показатели 20 966 университетов, 2 000 лучших организаций из 94 стран вошли в итоговую версию исследования.