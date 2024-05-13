https://ria.ru/20240513/mgu-1945494396.html

МГУ занял самое высокое место среди российских вузов

МГУ занял самое высокое место среди российских вузов - РИА Новости, 13.05.2024

МГУ занял самое высокое место среди российских вузов

Московский государственный университет во "Всемирном рейтинге лучших 2000 университетов" занял первое место среди вузов РФ, однако в общем рейтинге МГУ упал на... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T07:18

2024-05-13T07:18

2024-05-13T09:59

общество

россия

сша

российская академия наук

гарвардский университет

массачусетский технологический институт

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Московский государственный университет во "Всемирном рейтинге лучших 2000 университетов" занял первое место среди вузов РФ, однако в общем рейтинге МГУ упал на 16 пунктов до 233 позиции, следует из данных Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), которые оказались в распоряжении РИА Новости. В этому году в рейтинг вошли 46 российских университетов, включая исследовательские организации с правом присуждения ученых степеней. МГУ занял первое место в среди вузов РФ, на втором месте - Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук, на третьем - НИЦ Курчатовский институт. Свои позиции в рейтинге улучшили 18 российских учебных заведений, однако позиции остальных 28 вузов снизились: МГУ, к примеру, упал на 16 пунктов - до 233 позиции. В предыдущем подобном исследовании вуз был на 217 месте. Высшую строчку рейтинга занял Гарвардский университет. Следом идут еще два частных вуза США – Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет. Исследование Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR) представляет собой крупнейший рейтинг университетов мира. Авторы проанализировали 62 миллиона единиц данных, выделив четыре основных фактора: качество образования (25%), востребованность выпускников на рынке труда (25%), качество научно-преподавательского состава (10%) и научно-исследовательская деятельность (40%). В этом году при составлении рейтинга были проанализированы показатели 20 966 университетов, 2 000 лучших организаций из 94 стран вошли в итоговую версию исследования.

https://ria.ru/20240403/mgu-1937640553.html

https://ria.ru/20240118/nauka-1921990934.html

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общество, россия, сша, российская академия наук, гарвардский университет, массачусетский технологический институт, навигатор абитуриента