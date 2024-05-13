https://ria.ru/20240513/matvienko-1945611692.html

Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению лесных пожаров

Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению лесных пожаров - РИА Новости, 13.05.2024

Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению лесных пожаров

Необходимо задуматься о допмерах по предупреждению и защите от лесных пожаров и наводнений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:14

2024-05-13T15:14

2024-05-13T17:40

россия

госдума рф

совет федерации рф

валентина матвиенко

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Необходимо задуматься о допмерах по предупреждению и защите от лесных пожаров и наводнений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Нам надо подумать о дополнительных мерах по предупреждению и лесных пожаров, и такого рода (как в Оренбургской области - ред.) наводнений: какие законы мы уже приняли - они вовремя были приняты, они дали право губернаторам заниматься заранее профилактическими мерами, до этого таких возможностей у руководителей регионов не было. Наверняка, у Вас (Куренкова - ред.) есть иные предложения, мы готовы их внимательнейшим образом просмотреть, продвинуть с тем, чтобы усилить правовую базу на случай такого рода чрезвычайных происшествий", - сказала Матвиенко в ходе консультаций с кандидатом на пост главы МЧС РФ Александром Куренковым.Матвиенко отметила, что паводки еще не закончились, поэтому необходимо предпринимать конкретные меры по поддержке людей."Возможно, в чем-то нужно расширить полномочия МЧС либо дать вам какие-то дополнительные инструменты для этой борьбы", - предположила парламентарий.Как пояснили в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Советом Федерации делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту РФ вместе с постановлением палаты.Постановление будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.

https://ria.ru/20240409/volodin-1938831914.html

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россия, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)