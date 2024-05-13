https://ria.ru/20240513/matvienko-1945611692.html
Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению лесных пожаров
Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению лесных пожаров - РИА Новости, 13.05.2024
Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению лесных пожаров
Необходимо задуматься о допмерах по предупреждению и защите от лесных пожаров и наводнений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:14
2024-05-13T15:14
2024-05-13T17:40
россия
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945673372_0:0:2648:1490_1920x0_80_0_0_8eb64f1ddd6cc83813cb23deb3649571.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Необходимо задуматься о допмерах по предупреждению и защите от лесных пожаров и наводнений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Нам надо подумать о дополнительных мерах по предупреждению и лесных пожаров, и такого рода (как в Оренбургской области - ред.) наводнений: какие законы мы уже приняли - они вовремя были приняты, они дали право губернаторам заниматься заранее профилактическими мерами, до этого таких возможностей у руководителей регионов не было. Наверняка, у Вас (Куренкова - ред.) есть иные предложения, мы готовы их внимательнейшим образом просмотреть, продвинуть с тем, чтобы усилить правовую базу на случай такого рода чрезвычайных происшествий", - сказала Матвиенко в ходе консультаций с кандидатом на пост главы МЧС РФ Александром Куренковым.Матвиенко отметила, что паводки еще не закончились, поэтому необходимо предпринимать конкретные меры по поддержке людей."Возможно, в чем-то нужно расширить полномочия МЧС либо дать вам какие-то дополнительные инструменты для этой борьбы", - предположила парламентарий.Как пояснили в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Советом Федерации делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту РФ вместе с постановлением палаты.Постановление будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.
https://ria.ru/20240409/volodin-1938831914.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945673372_0:0:2648:1986_1920x0_80_0_0_3d7cb7ff91391217c480e2cd37dbcd4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению лесных пожаров
Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению пожаров и наводнений
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Необходимо задуматься о допмерах по предупреждению и защите от лесных пожаров и наводнений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нам надо подумать о дополнительных мерах по предупреждению и лесных пожаров, и такого рода (как в Оренбургской области
- ред.) наводнений: какие законы мы уже приняли - они вовремя были приняты, они дали право губернаторам заниматься заранее профилактическими мерами, до этого таких возможностей у руководителей регионов не было. Наверняка, у Вас (Куренкова - ред.) есть иные предложения, мы готовы их внимательнейшим образом просмотреть, продвинуть с тем, чтобы усилить правовую базу на случай такого рода чрезвычайных происшествий", - сказала Матвиенко в ходе консультаций с кандидатом на пост главы МЧС РФ Александром Куренковым
.
Матвиенко отметила, что паводки еще не закончились, поэтому необходимо предпринимать конкретные меры по поддержке людей.
"Возможно, в чем-то нужно расширить полномочия МЧС либо дать вам какие-то дополнительные инструменты для этой борьбы", - предположила парламентарий.
Как пояснили в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Советом Федерации делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту РФ вместе с постановлением палаты.
Постановление будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.