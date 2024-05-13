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Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению лесных пожаров - РИА Новости, 13.05.2024
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15:14 13.05.2024 (обновлено: 17:40 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/matvienko-1945611692.html
Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению лесных пожаров
Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению лесных пожаров - РИА Новости, 13.05.2024
Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению лесных пожаров
Необходимо задуматься о допмерах по предупреждению и защите от лесных пожаров и наводнений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:14
2024-05-13T17:40
россия
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Необходимо задуматься о допмерах по предупреждению и защите от лесных пожаров и наводнений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Нам надо подумать о дополнительных мерах по предупреждению и лесных пожаров, и такого рода (как в Оренбургской области - ред.) наводнений: какие законы мы уже приняли - они вовремя были приняты, они дали право губернаторам заниматься заранее профилактическими мерами, до этого таких возможностей у руководителей регионов не было. Наверняка, у Вас (Куренкова - ред.) есть иные предложения, мы готовы их внимательнейшим образом просмотреть, продвинуть с тем, чтобы усилить правовую базу на случай такого рода чрезвычайных происшествий", - сказала Матвиенко в ходе консультаций с кандидатом на пост главы МЧС РФ Александром Куренковым.Матвиенко отметила, что паводки еще не закончились, поэтому необходимо предпринимать конкретные меры по поддержке людей."Возможно, в чем-то нужно расширить полномочия МЧС либо дать вам какие-то дополнительные инструменты для этой борьбы", - предположила парламентарий.Как пояснили в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Советом Федерации делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту РФ вместе с постановлением палаты.Постановление будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.
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россия, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению лесных пожаров

Матвиенко предложила подумать о мерах по предупреждению пожаров и наводнений

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков перед началом консультаций комитетов Совета Федерации. 13 мая 2024
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков перед началом консультаций комитетов Совета Федерации. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков перед началом консультаций комитетов Совета Федерации. 13 мая 2024
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Необходимо задуматься о допмерах по предупреждению и защите от лесных пожаров и наводнений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нам надо подумать о дополнительных мерах по предупреждению и лесных пожаров, и такого рода (как в Оренбургской области - ред.) наводнений: какие законы мы уже приняли - они вовремя были приняты, они дали право губернаторам заниматься заранее профилактическими мерами, до этого таких возможностей у руководителей регионов не было. Наверняка, у Вас (Куренкова - ред.) есть иные предложения, мы готовы их внимательнейшим образом просмотреть, продвинуть с тем, чтобы усилить правовую базу на случай такого рода чрезвычайных происшествий", - сказала Матвиенко в ходе консультаций с кандидатом на пост главы МЧС РФ Александром Куренковым.
Матвиенко отметила, что паводки еще не закончились, поэтому необходимо предпринимать конкретные меры по поддержке людей.
"Возможно, в чем-то нужно расширить полномочия МЧС либо дать вам какие-то дополнительные инструменты для этой борьбы", - предположила парламентарий.
Как пояснили в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Советом Федерации делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту РФ вместе с постановлением палаты.
Постановление будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.
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РоссияГосдума РФСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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